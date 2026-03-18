ETV Bharat / state

ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁସୁନପୁର ଗାଁ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା

ସାରା ଦେଶର ୬ଟି ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 2:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ଗାଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ଗାଁ ଲୋକେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଡି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ । ସାରା ଦେଶର ୬ଟି ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଭିଲେଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ କୁସୁନପୁର ଗାଁକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ।


ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉନ୍ନତ କୃଷି,ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତିକରଣ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂରୀକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପୋଷଣ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । CSIR ବିକଶିତ ଭାରତ@୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ୬ଟି ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ହେବାକୁ ଥିବା 6 ଟି ଗ୍ରାମ :

  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା କୁସୁନପୁର ଗାଁ
  • ଗୁଜୁରାଟର ଭଦା
  • ଲେହ ଲଦାଖର ଚୁମଥାଙ୍ଗ
  • ଆସାମର ଜୋହାରତ
  • ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇପୁରା
  • ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜନକପୁର

କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ:

2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1592ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ କୁସୁନପୁର ଗାଁକୁ CSIR ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।

  • ଜିଲ୍ଲା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
  • ବ୍ଲକ: ରାଜନଗର
  • ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା: 135
  • ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା: 738 ଜଣ

ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ:
CSIR ସଂସ୍ଥାନ ୨୦୨୫ ମସିହା ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତ ୬ଟି ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ଏହି ୬ଟି ଗାଁ ଲାଇଭ ଲାବରୋଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୂହ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନେଚର୍ସ କ୍ଲବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ନେଚର୍ସ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସ୍ମିତ ପତି କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶର ୬ଟି ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସାରା ଭାରତରେ ବାଲ ରକ୍ଷା ଭାରତ ଏହା ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯଥା: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ କୁସୁନପୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବାହାରିବ, ସେଗୁଡିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ:
ଓଡ଼ିଶାରେ CSIR- IIMT ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାବରୋଟୋରୀ ଅଛି । ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ, ଗ୍ରାମ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏଠାକାର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ । ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ:

  1. ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ନଡା, ନଡିଆ ଗଛ ବାହୁଙ୍ଗା, କଦଳୀ ଗଛ, କେନାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଦଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି)
  2. ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂକମ୍ପ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
  3. ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟଜଳ
  4. ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି
  5. ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର
  6. ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା
  7. ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଳାସରୁମ୍
  8. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ

ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ରୁ ୧୦୦ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତେବେ ଆମ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଉ ଦାଦନ ତଥା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନାହିଁ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ବାସିନ୍ଦା:
କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତ ରାଉତ କହଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ନଦୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଠାକାର ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ବେକାରି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର । ଆମେ ମାଗଣା ଜିନିଷ ଚାହୁଁନା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଆମ ଗାଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ହେବ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଇଛି" ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି ।

ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହଛନ୍ତି, "CSIR ସାରା ଦେଶରେ 6 ଟି ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁସୁନପୁର ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୃଷି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ଲ୍ୟାବସ୍ ଅଛି । ଏହି ଗାଁକୁ ସେମାନଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ।ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଚାଷୀଟିଏ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ । ଗାଁର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ।" ଏହାଛଡା ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଗାଁ ଗଠନ ଆଦି ସଚେତନତା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମିଶି କାମ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

'ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଗାଁକୁ ଯୋଡିବା'
CSIR ଓଡିଶା ଲ୍ୟାବ IIMT ଭୁବନେଶ୍ବରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମନୁଜ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "CSIRର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା CSIR ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼ଃ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଓ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଆଁରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁନପୁର ଗାଁରେ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଗାଁକୁ ଯୋଡିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା । ଯଦିଓ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ପାଦ, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ନିକଟତମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ: CSIR-IIMT ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଏଠାକୁ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ । ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଏନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ହୁଏ କେବଳ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମତାରୁ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସେଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ । CSIR ସ୍କିଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ" ବୋଲି CSIR - IIMT ଭୁବନେଶ୍ବରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମନୁଜ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା:
ସେହିପରି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲ ରକ୍ଷା ଭାରତ (Save the Children)ର CEO ଶାନ୍ତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି,"କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଅଟେ । ଏଥିରେ CSIR ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି । ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା, ନିରାକରଣ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ବାଲ୍ ରକ୍ଷା ଭାରତ CSIR, CBRI ସହ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବ" ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

CSIR ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା:
କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ (CSIR) ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍ଥା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । ଏହା ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର । 1942 ମସିହାରୁ ଏହା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଥାଏ । ଲ୍ୟାବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ CSIR, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଗାଁକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.