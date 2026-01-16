ETV Bharat / state

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ'

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରୟାସ । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ।

Chhabila Madhu Barnabodha Distribution
'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ' ବଣ୍ଟନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Barnabodha Distribution କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ତିନିଥର ହୋଇଥିବା ASER (Annual Status of Education Report) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୬୦% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପଢିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଵ୍ୟଵସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସବୁବର୍ଗରୁ ଦାବି ଉଠୁଛି । ଏନେଇ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ କୁହାଯାଉଥିବା "ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ" ବହିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବହି:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକ ଢୋଲମରାରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଛି । ସଙ୍ଗଠନ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟୁନ ୨୦୦ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (୧ମରୁ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୦ ହଜାର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ।

'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ' ବଣ୍ଟନ (ETV Bharat)

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଚଳନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ସଂଗଠନ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହି ଦେବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କ୍ଳାସ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂଗଠନ । ଏହି ବହି ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଉଠାଇଥାଏ । ସଂସଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ୨୦ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆମ ଭାଷାର ଓ ଜାତିର ପରିଚୟ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଓ ସାଂସଦ ଏନେଇ ଓପେପାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।"

Chhabila Madhu Barnabodha Distribution
'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ' ବଣ୍ଟନ (ETV Bharat)


'ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି':

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଶାଇ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏନେଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାହାର ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ତାହା ମୂଳରେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ । ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

Chhabila Madhu Barnabodha Distribution
'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ' ବଣ୍ଟନ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮୬୯ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୮,୪୩୪ ଜଣ ଓ ୮୮୨୯ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫୬,୪୭୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

