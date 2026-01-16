କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ'
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରୟାସ । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ।
Barnabodha Distribution କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ତିନିଥର ହୋଇଥିବା ASER (Annual Status of Education Report) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୬୦% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପଢିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଵ୍ୟଵସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସବୁବର୍ଗରୁ ଦାବି ଉଠୁଛି । ଏନେଇ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ କୁହାଯାଉଥିବା "ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ" ବହିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବହି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକ ଢୋଲମରାରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଛି । ସଙ୍ଗଠନ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟୁନ ୨୦୦ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (୧ମରୁ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)ରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୦ ହଜାର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଚଳନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ସଂଗଠନ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହି ଦେବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କ୍ଳାସ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂଗଠନ । ଏହି ବହି ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଉଠାଇଥାଏ । ସଂସଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ୨୦ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆମ ଭାଷାର ଓ ଜାତିର ପରିଚୟ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଓ ସାଂସଦ ଏନେଇ ଓପେପାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।"
'ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି':
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଶାଇ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏନେଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାହାର ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ତାହା ମୂଳରେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ । ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮୬୯ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୮,୪୩୪ ଜଣ ଓ ୮୮୨୯ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫୬,୪୭୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
