କଳାବୁଦାରେ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ; ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଜବାଜ
ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ପୋକ ଆଉ ପୋକ । 7 ଦିନ ହେଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରମବାସୀ । ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।
Kalimundi Pests Terror କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଚାଷଜମି ଠାରୁ ନେଇ ଘରଦ୍ୱାର, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ପୋକ ଆଉ ପୋକ । ଖାଦ୍ୟ କଂସା ଠାରୁ ଝାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏହି ପୋକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ । ସାତ ଦିନ ହେବ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷକ ଆହାର ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଜଗାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୋକ ଦଳ । ଏବେ ପୋକ ଦାଉରେ କଲବଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ ।
କଳାବୁଦା ଗାଁରେ ଆଜକୁ 7 ଦିନ ହେବ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗ୍ରାମର ମିନର୍ଭା ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, "ବିରି କିଆରୀରୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡେ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ । ଛୁଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ବି ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ପୋକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଲେ ବିପଦ । ପୋକି ଆମ ଶୀରିରରେ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳି ଯାଉଛି । ଆମେ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ କି ଖାଇ ବି ପାରୁନାହୁଁ । ଡରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିୟଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ । ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସହଯ୍ୟ କରି ଏହି ପୋକ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"
ଚାଷଜମିରୁ ଆଉ ଫସଲ ପାଇବା ଭଳି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି:
କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସମୟରେ ଦେଖା ଯାଉଆନ୍ତି । କଳାବୁଦା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଏହି ପୋକମାନେ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କେବଳ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ପଶି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ପୋକଙ୍କ ପାର୍ଦୃଭାବ ପାଇଁ ସାତଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ଯା ଦେଖିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କୃଷି ବିଭାଗ ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ଔଷଧ ଆଣି ପକାଇବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।
କଳାବୁଦା ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କଳାବୁଦା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରଦପୁର ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଁର କରୁଣାକର ପାଣି କୁହନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଖ ଜମିରୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଗାଁକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି । ଘରଦ୍ୱାର, କାନ୍ଥବାଡ଼ ସବୁଆଡେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି । ପୋକଗୁଡିକ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ । ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ:
କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକର ଆୟୁ ମାତ୍ର ୫-୬ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଗାଆଁକୁ ଆମ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଔଷଧ ପଠାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।"
