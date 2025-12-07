ETV Bharat / state

କଳାବୁଦାରେ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ; ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଜବାଜ

ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ପୋକ ଆଉ ପୋକ । 7 ଦିନ ହେଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରମବାସୀ । ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କଳାବୁଦାରେ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 7, 2025 at 11:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalimundi Pests Terror କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଚାଷଜମି ଠାରୁ ନେଇ ଘରଦ୍ୱାର, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ପୋକ ଆଉ ପୋକ । ଖାଦ୍ୟ କଂସା ଠାରୁ ଝାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏହି ପୋକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ । ସାତ ଦିନ ହେବ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷକ ଆହାର ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଜଗାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୋକ ଦଳ । ଏବେ ପୋକ ଦାଉରେ କଲବଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

କଳାବୁଦା ଗାଁରେ ଆଜକୁ 7 ଦିନ ହେବ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗ୍ରାମର ମିନର୍ଭା ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, "ବିରି କିଆରୀରୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡେ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ । ଛୁଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ବି ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ପୋକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଲେ ବିପଦ । ପୋକି ଆମ ଶୀରିରରେ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳି ଯାଉଛି । ଆମେ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ କି ଖାଇ ବି ପାରୁନାହୁଁ । ଡରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିୟଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ । ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସହଯ୍ୟ କରି ଏହି ପୋକ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ଚାଷଜମିରୁ ଆଉ ଫସଲ ପାଇବା ଭଳି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି:

କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସମୟରେ ଦେଖା ଯାଉଆନ୍ତି । କଳାବୁଦା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଏହି ପୋକମାନେ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କେବଳ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ପଶି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ପୋକଙ୍କ ପାର୍ଦୃଭାବ ପାଇଁ ସାତଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ଯା ଦେଖିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କୃଷି ବିଭାଗ ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ଔଷଧ ଆଣି ପକାଇବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

କଳାବୁଦା ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କଳାବୁଦା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରଦପୁର ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଁର କରୁଣାକର ପାଣି କୁହନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଖ ଜମିରୁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଗାଁକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି । ଘରଦ୍ୱାର, କାନ୍ଥବାଡ଼ ସବୁଆଡେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି । ପୋକଗୁଡିକ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ । ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବର୍ଷକର ଅମଳ ଉଜାଡି଼ଦେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଧାନକେଣ୍ଡା ଧରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଚାଷୀ

ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ: ମଞ୍ଚା ଗଢି ପାଚିଲା ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ

Farmers allege large scale damage of crops due to pest
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କଳାବୁଦା ଗାଁ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ:

କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକର ଆୟୁ ମାତ୍ର ୫-୬ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଗାଆଁକୁ ଆମ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଔଷଧ ପଠାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KALIMUNDI PEST TERRORISE KENDRAPARA
PEST PROBLEM IN KENDRAPARA
କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ
PESTS INVADE KALAMUNDI VILLAGES
PEST SCARE GRIPS KALABUDA VILLAGES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.