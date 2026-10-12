300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦୁପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା; 16ରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, 22ରେ ଭସାଣୀ
ତିନି ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 12, 2026 at 10:29 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ।
ପ୍ରାୟ ତିନି ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଇନ୍ଦୁପର ଅଞ୍ଚଳର ଥାନପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମେତ ପଣ୍ଡିତବାଡ଼ି, କଅଁରପୂର, ହରିନବାବ,ବସନ୍ତବଗିଚା ପ୍ରଭୃତି ମଣ୍ଡପରେ ବଡ ଧୂମଧାମରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ନୀଳମାଧବ ପତି କୁହନ୍ତି, "ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଗଣପର୍ବ । ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୧୪ରୁ ୧୫ଟି ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହରପାର୍ବତୀ, ହନୁମାନ ଆଦି ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ମେଢ଼ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କାମ ପ୍ରାୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପର ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଦକ୍ଷ କାରିଗର ଆସି ଏକମାଟିଆ ଓ ଦୋମାଟିଆ କାମ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ମାନସିକଧାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମା'ଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପିନ୍ଧାଯାଏ ।"
ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡାଲା (ଭୋଗ) ଆସିଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମିଶି ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଟିକାରୁ ୧୦.୪୭ମି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧିପୂଜା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି ୪ରୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ତାହା ପରେ ସନ୍ଧିପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ସୀମା ନଥାଏ, ଆୟକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ । ତଥାପି ଅଢ଼େଇରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
୧୬ ତାରିଖରୁ ପୂଜା, ୨୨ରେ ଭଷାଣ:
ଇନ୍ଦୁପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସୁତାର କୁହନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୨ ତାରିଖ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରାୟ ୬ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ଚାଲିବ । ଇନ୍ଦୁପୁର, ଧୁମାତ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଅଟେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଜସଜ୍ଜା, ମେଢ଼ ଏବଂ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ ୪୫ଟି ମେଢ଼ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ୪ଟି ଏବଂ ଧୁମାତରେ ୭ଟି ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ ହରପାର୍ବତୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମହାବୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪୫ଟି ମେଢ଼ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ମେଢ଼ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜେଟ୍ ଅତିକମରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ।"
ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମାଟି: ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନନ୍ତ
ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବିରୂପା, ବୈତରଣୀ, କେଲୁଅ ଭଳି ନଦୀରେ ତିନିଥର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଦୀ ପଠାରୁ ମାଟି ଆଣିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅନନ୍ତ ସାହୁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ତିନୋଟି ମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଛି । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ସୁନିଆରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକମାଟିଆ, ସପ୍ତାହେ ପରେ ଦୁଇ ମାଟିଆ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ଖଡ଼ି ମରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଆମେ ମାଟି ନପାଇବାରୁ କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ମାଟି ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"
"ରଙ୍ଗ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଏଲ୍ ବା କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଗୋଳାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଖି ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି । ମହାଳୟା ଦିନ ଖଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା