ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣା ରିପିଟ୍: ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା
ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସହାୟିକା ଅକ୍ଟୋବର 16, 2024ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ଷେ ହେବ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : February 17, 2026 at 2:42 PM IST
Anganwadi Boycott ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି । ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣାରେ ଯବନିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ନୂଆପଡା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପଳସାପଡା ଗାଁରୁ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡିର ସହାୟିକା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(SC)ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ ।
ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଭିଯୋଗ ସମାନ:
ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନଛାଡିବା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନେଇ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ଡେଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଝାସୁଝା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନୂଆପଡାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC)ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ।’
ଜାତିବାଦ ପାଇଁ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ:
ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(SC) ଶ୍ରେଣୀର ରୋଷେୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅବିଭାବକ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସହାୟିକା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମମତା ବାଗ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ମମତା ବାଗଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ।
ମମତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲା:
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 16, 2024ରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାଗ । ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ 12 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । ମମତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କିଛି ଦିନ 5 ରୁ 6ଟି ପିଲା ଆସୁଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ଷେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲା ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହାୟିକା ।
ବର୍ଷେ ହେବ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଗାଁ ଲୋକେ:
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଓ ମାଆ ମାନେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ, ସିଡିପିଓ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଗାଁଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହାୟିକା ମମତା ।
ଏନେଇ ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଝଗଡା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିଡିଓ ଓ ସିଡିପିଓ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ।’
ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ବିଡ଼ିଓ, ସିଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା