ETV Bharat / state

ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣା ରିପିଟ୍‌: ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା

ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସହାୟିକା ଅକ୍ଟୋବର 16, 2024ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ଷେ ହେବ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

Anganwadi Boycott
ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Anganwadi Boycott ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି । ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଘଟଣାରେ ଯବନିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ନୂଆପଡା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପଳସାପଡା ଗାଁରୁ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡିର ସହାୟିକା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(SC)ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ ।

Anganwadi Boycott
ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଭିଯୋଗ ସମାନ:

ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନଛାଡିବା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନେଇ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ଡେଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଝାସୁଝା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନୂଆପଡାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC)ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ।’

ଜାତିବାଦ ପାଇଁ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ:

ପଳସାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(SC) ଶ୍ରେଣୀର ରୋଷେୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅବିଭାବକ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସହାୟିକା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମମତା ବାଗ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ମମତା ବାଗଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ।

Anganwadi Boycott
ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମମତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲା:

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 16, 2024ରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାଗ । ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ 12 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । ମମତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କିଛି ଦିନ 5 ରୁ 6ଟି ପିଲା ଆସୁଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ଷେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲା ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହାୟିକା ।

ବର୍ଷେ ହେବ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଗାଁ ଲୋକେ:

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଓ ମାଆ ମାନେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ, ସିଡିପିଓ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଗାଁଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହାୟିକା ମମତା ।

ଏନେଇ ସହାୟିକା ମମତା ବାଗ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଝଗଡା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିଡିଓ ଓ ସିଡିପିଓ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତୁଟିଲା ବିବାଦ: 88 ଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସିଲେ ପିଲା, ପାଠ ପଢିଲେ-ଭୋଜନ କଲେ

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଡଗେ ଉଠାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭେଦଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 83 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ ପିଲା

ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି

ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ: ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ଖାଁ ଖାଁ କେନ୍ଦ୍ର

ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ବିଡ଼ିଓ, ସିଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

TAGGED:

NUAPADA HELPER POSTING ROW
BOYCOTT ANGANWADI CENTRE
PALASAPADA AGANWADI CENTRE
ନୂଆପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି
ANGANWADI HELPER POSTING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.