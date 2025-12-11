ଅଣନିଶ୍ବାସୀ କରୁଛି ବେଆଇନ ନାଲି ଇଟା ଭାଟି ! ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଲି ଇଟା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Published : December 11, 2025 at 12:03 PM IST
kendrapara Illegal Red Brick କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଟା ଭାଟି ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ନାଲି ଇଟା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଇଟା ଭାଟିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନାଲି ଇଟା ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ।
ନାଲି ଇଟା ଉପରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଟକଣା:
ନାଲି ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବେ କରାଯାଇ ଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିମିନି ଭାଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ନାଲି ଇଟା ନିର୍ମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନାଲି ଇଟା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାରୁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ମାଟି, ବାଲି, ପାଣି (ମା ବା ପା) ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିିଛନ୍ତି," କଟକଣା ସତ୍ତ୍ବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନାଲି ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏହି ନାଲି ଇଟା ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । "
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ଟି ନଦୀ ଓ ୨୭ଟି ଉପନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଇଟା ଭାଟି ରହିଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲି ଉପର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋହି ଆସେ । ସେହି ଦୋରସା ବାଲି ଓ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଲି ଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ଭାଟି ମାଲିକ । "ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା" ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧୁଭୂଷଣ ।
'ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ନାଲି ଇଟା ଭାଟି'
ନାଲି ଇଟା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ସାଧାରଣ । ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ନାଲି ଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହା ପରିବେଶକୁ ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ବାସ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲଦାର, ଆରଆଇ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର । "
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ନାଲି ଇଟା ଭାଟି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ," ନାଲି ଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ପୁନଃ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି । ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା