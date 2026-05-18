ଦରମା ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇଗୁଆଁ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 18, 2026 at 1:22 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇଗୁଆଁ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସ । ସ୍କୁଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ଦରମା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଜି (ସୋମବାର) ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Today, a short while ago, Sri Raghunath Das, Head Master of High School at Chadeiguan near Mahakalpada, #Kendrapara has been apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs. 5000/- from a contractual staffer to facilitate the drawl of his salary.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) May 18, 2026
ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିନଥିଲା । ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡି.ଇ.ଓ (ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଡି.ଡି.ଓ (Drawing and Disbursing Officer)ଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର (Attendance Sheet) ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ।
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ:
ମାତ୍ର ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବା ବାବଦକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି ମୁତାବକ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା (୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଇଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରିଛି । ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ 20/2026,ଧାରା 7 PC (Amendment) Act, 2018 ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି । ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା