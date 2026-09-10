ETV Bharat / state

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଭିଯୋଗ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁନାକର ନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

headmaster drunk in school hour
ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 8:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ । ସ୍କୁଲର ଅଫିସ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମଦ ଓ ଭାତ-ମାଛର ଆସର। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କୁରୁଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ବୁରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଭିଯୋଗ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁନାକର ନାୟକ।

headmaster drunk in school hour
ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)

ମାଛ ଭାତ ଖାଇ ମଦ ପିଇ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ

​ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁନାକର ନାୟକ ପ୍ରାୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଶା ଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂରାଇ ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ନିଜେ ଅଫିସ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ଆମିଷ ଭୋଜନ ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ​ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏପରି ବେଆଇନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅମ୍ଳାନ ବିଶ୍ଵାଳ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି।

କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ​ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁନାକର ନାୟକ ନିଜ ଅଫିସରେ ମଦ-ମାଛ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

​ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ (BEO) ମଦନ ମୋହନ କର ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁନାକର ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିବାଦ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି 7, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଶୂନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

TEACHER DRUNK KENDRAPARA
KENDRAPARA TEACHER
DRUNK TEACHER ODISHA
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବନ
KENDRAPARA TEACHER SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.