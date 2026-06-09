ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ସସପେନ୍ସ, 8 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶେଷ କଲ୍ ଲୋକେସନ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଘଟଣାର ୧୩ ଦିନ ପରେ ଆଉ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 9, 2026 at 2:39 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି । ଘଟଣାର ୧୩ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି (ଜୁନ 8) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବୋଲେରୋ, 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଲୁହା ରଡ଼ ସମେତ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଓ ଭଙ୍ଗା କାଚ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରିଥିବା ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମହଦେଇପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠୀ । ଗତ ମେ' ମାସ ୨୭ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଏକ ଗାଡିର କାଚଭଙ୍ଗା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଣ୍ଡବ, ତାପସ ପାଣ୍ଡବ, ତପନ କବି, ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ୮ଜଣ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପାଟ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେହିଦିନ ଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ୍ କୌଣସି ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଥାନା ଘେରାଉ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ୍:
ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଥାନାରେ ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା । ଏହାପରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେ' ୩୦ ତାରିଖରେ ଆଳି ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ:
ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନ ନ ବୁଝିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପାଟ ଭିତରେ ହାତଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶେଷ କଲ ଲୋକେସନ ହିଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ିର ଡ଼୍ରାଇଭରକୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସ୍ ଅଟକ ରଖି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଥିଲା । ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ୫ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଉପରେ ପୋଲିସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ 220/2026 ରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଥାନା ପରିସରରେ ପଡିରହିଛି ଜବତ ଗାଡି; ନିଲାମ ଡାକୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ହେଉନି ବିକ୍ରି
ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଛାତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେଲେ କୁକୁର କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସିଡିଏମଓ
ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମହାଭାରତ ! ଜ୍ବାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା