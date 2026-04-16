ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦୂର କଲେ ସୁକାନ୍ତ, ବୋହି ନେଲେଣି 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚୁଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମୋବିଲ ଚୁଲା ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁକାନ୍ତ ଶତପଥୀ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 16, 2026 at 1:44 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି । ଏଣିକି ଆଉ ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେଇ କଳାବଜାରୀ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଏବେ ମିଳୁଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଚୁଲା ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସୁକାନ୍ତ ଶତପଥୀ । ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅର୍ଡର ପାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚୁଲା ତିଆରି କରି ସାରିଲେଣି। ଖୁବ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହୋଇ ପାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଏହି ଚୁଲା କିଣିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ‘‘ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା,ଯାଜପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଓ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଯାହା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସର ସଙ୍କଟ ଥିବାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚୁଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି’’।
କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମୋବିଲ ଚୁଲା ?
ଏହି ଚୁଲା ପାଇଁ GI ପ୍ଲେଟ, ଆଙ୍ଗଲ, GI ପାଇପ,GI 1/2 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ, GI 1 ଇଞ୍ଚ ପାଇପ,GI 4 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର, ବ୍ଲୋୟର ଓ ରେଗୁଲେଟରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଚୁଲାର ଲମ୍ବ 14 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର 12 ଇଞ୍ଚ ଓ ଉଚ୍ଚତା 10 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ସେହିପରି ଟାଙ୍କିର ଓସାର 13 ଇଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସାଢ଼େ ତିନି ଲିଟର ମୋବିଲ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ତିନିଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁଲା ତିଆରିରେ ଆମକୁ ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଚୁଲାର ବଜାର ଦର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଇଂଜିନିୟରିଂ ୱାର୍କସପରେ କାମ କରୁଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱନାଥ ଇଂଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରୀଲ ସେକ୍ସନରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛି। ମୋର କାମ ଗେଟ ତିଆରି,ସଟର ତିଆରି ଓ ଷ୍ଟିଲ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲା ବା ଷ୍ଟୋଭ ତିଆରି ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ’’।
କିଏ ଏହି ସୁକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ଗୁଲନଗର ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ଶତପଥି। ବୟସ ପାଖାପାଖି 62 ବର୍ଷ । ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ MBA ପାସ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନ ବିଭାଗରେ LLB ପାସ କରିଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ । ସେ ସମୟରେ MBA ପାସ କରିଥିବାରୁ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଦେଇ ଚାକିରୀ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହା ଅଧିନରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନକରି ୧୯୯୬-୯୭ ମସିହାରେ ଗୁଲନଗର ଛକ ନିକଟରେ 'ବିଶ୍ୱନାଥ ଇଂଜିନିୟରିଂ'ନାଁରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରି ପ୍ରଥମେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଦେଇ ପାୱାରଟିଲର ଓ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଡା ମୋବିଲରେ ଚାଲୁଥିବା ଚୁଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ।
ସୁକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ‘‘୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁଁ ଏମିତି ବସି ପୋଡା ମୋବିଲରେ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲି ଓ ଏହାକୁ କଲି ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପାଖାପାଖି ୧୦୦ଟି ଚୁଲା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଢ଼ ଶହ ଚୁଲା ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାରିଲାଣି।’’
ଆହୁରି ସେ କୁହନ୍ତି ‘‘ବିଭିନ୍ନ ଗାଡିରୁ ଯେଉଁ ମୋବିଲ ବାହାରେ ତାକୁ ଲୋକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି,ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଏହା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହୋଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଚୁଲା ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆଶଂକାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଡା ମୋବିଲ ଲୋକଙ୍କ ଜାଳେଣୀ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ପୋଡା ମୋବିଲ ଜଳିବା ବେଳେ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା କମ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେବା ସହ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ବ୍ଲୋର ହିଁ ଏହାକୁ ପବନ ଯୋଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେନାହିଁ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଠି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଗାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚୁଲା ତିଆରି କରୁଛୁ’’ ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୂର କରୁଛି ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପୋଡା ମୋବିଲ ଚୁଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା