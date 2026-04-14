ଶହେ ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲିଟୁ ଦାସ ! ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା
ଏକଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ଏବେ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 14, 2026 at 11:02 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶହେ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ନିଖୋଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲିଟୁ ଦାସ । ଏକଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ଏବେ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଚୁପ ବସିଥିବା ବେଳେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପରିବାରର ସଭାପତି।
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଲିଟୁ । ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ଆସି ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା କହି ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଟୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇ ପରେ ତାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସମାଗୋଳ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୯ ତାରିଖରେ ସେଠାରୁ ମାମଲା ରଫାଦଫା ପରେ ଲିଟୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ରାତି ୮ଟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାଇକ ନେଇ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲିଟୁର ମା’ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଲିଟୁ ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କହି ସମୟ ଗଡାଇ ଚାଲିଛି। କେହିକେହି ଲିଟୁ ମରିଯାଇଛି, ଲିଟୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲିଟୁକୁ ମୁନା ଢ଼ାବାରେ ଲୋକେ ଦେଖିଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ଲିଟୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି"।
କିଏ ଏହି ନିଖୋଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଓ କେବେ ଠାରୁ ନିଖୋଜ ?
ଏକଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଲୁଟପାଟ, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନୀ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଲିଟୁ ଓରଫ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଲିଟୁର ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଜଙ୍ଗା ଗାଁରେ। ମାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିବା ଲିଟୁ ବାପା ମା'ଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅ ଥିଲା। ତେବେ ଅପରାଧିକ ଦୁନିଆକୁ ଲିଟୁକୁ ଦିପୁ ନାମକ ଯୁବକ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଲିଟୁର ୬୪ ବର୍ଷୀୟା ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ।
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ସେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଆସେନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ରହୁନଥିଲା। ସେ ଅପରାଧ କରି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପୁଣି ବାହାରି ସେହି କାମ ହିଁ କରୁଥିଲା। ଦିପୁ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସେଠାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ଥିଲୁ କାରଣ ବାହାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେଥର ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ କହିଛୁ ସେ ସବୁଥର ତା'ର କିଛି ହୋଇନାହିଁ କହି ଆମ କଥାକୁ ଟାଳିଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ତା ଦେହ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ଘରେ ଥିଲା।’’
ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମାମଲା
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲିଟୁ ଓରଫ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସର ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଓଡିଶା ପରିବାରର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାଶ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଏର କରିଥିଲେ । ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଗରଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ପୋଲିସ ଆଖିରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ୟାଙ୍କଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓରଫ (ଲିଟୁ ଦାସ) ହଠାତ ଗତ ୧୯/୧୨/୨୦୨୫ ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଲିଟୁ ଦାସଙ୍କ ମା ବିଜୟଲଷ୍ମୀ ଦାସ ଗତ ୨୫/୧୨/୨୦୨୫ ରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନଏଚଆରସି କେଶ ନମ୍ବର 7902/2026 ରେ କେଶ ଦାଏର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏସପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,ଡିଜି ପୋଲିସ ଓଡିଶା, ଗୃହ ସଚିବ ଓଡିଶା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲିଟୁ ଦାସ ହଠାତ ଗତ ୧୯/୧୨/୨୦୨୫ ରେ ଟିଭିଏସ ବାଇକ ନମ୍ବର OR05-AC-7808 ବାଇକ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଓଡିଶା ପରିବାରର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଲିଟୁ ଦାସଙ୍କ ମା ବିଜୟଲଷ୍ମୀ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିଟୁ ଦାସଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଦାବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଗରଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ"।
ଲିଟୁ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା
ନିଖୋଜ ଲିଟୁ ଦାସ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୩୨ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜନୈକ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ନାଁ ଗୋପନ ରଖିବା ସୂତ୍ରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ତାକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର ଏକ ୱାରେଣ୍ଟ କେଶରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲିଟୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ତାର ମା ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଛି ଓ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା