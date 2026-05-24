ଗହୀରମଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ, କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା

ଗହୀରମଥାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍‌ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 10:40 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ସମେତ ଏଠାରେ ଆସି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଛବି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାତୋଟି ପ୍ରଜାତି, ଭାରତରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗହୀରମଥାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍‌ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।


କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପରିଚୟ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ, ଅଣ୍ଡାଦାନ କାରଣରୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ନାମକରଣ:

ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଓ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଆସି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କଇଁଛ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ କି ଶାବକ କଇଁଛ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏଠାରେ ସୁଦୂର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ଜାଫନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଗହୀରମଥାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ହଜାର ହଜାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାବକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ’ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ତତଲା ବାଲି ଓ ସମୁଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଗହୀରମଥାକୁ ସରକାର ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ’ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା ଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଠାରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା କଡାକଡି ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ।

କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆରିବାଡ଼ା ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା,ଦେବୀ ଓ ଗହୀରମଥାକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କଇଁଛଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗହୀରମଥାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କି ?

ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଧାମରା ମୁହାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ଯଥା ଅଗରନାସୀ, ଶିଆଳି,ବରୁଣେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଫୋରାଟିକ ନେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗହୀରମଥା ଅଧିନ ନାସୀ-1,ନାସୀ-2 ଓ ବାବୁବାଲିରେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ କୂଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନକରିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶବିତ୍‌ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ।

ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ଥରକେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ:

ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥଳ ଵିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାବକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଗହୀରମଥା ଉପକୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଗହୀରମଥାର ମସୃଣ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ନିଜର ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍‌ ।

ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପରିବେଶବିତ୍‌ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କୁହନ୍ତି, ‘ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍ତର ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । କୁନି ଶାବକ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହେଲେ ପୁନଃ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ନଚେତ୍‌ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ନଦେଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଇଛି ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ତାହା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ,ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଶାବକ ବାହାରିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।’ ଗହୀରମଥା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟ୍ଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇନାହଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍‌ ।


ଚଳିତଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଥିଲା କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି:

ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ 2026-27ରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଇଁଛ ପଥ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଏନେଇ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି।ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପରିବେଶ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ।

ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମି ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ରୁକେରୀ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬.୮୨ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଗହୀରମଥା ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଧରି କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଜାରି ରହେ । ଏହା ପରେ ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।


ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ?


ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ

  • ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ରୁ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୪,୫୩,୨୩୬ଟି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମେ ’ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଗହୀରାମଥାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ।
  • ସେହିଭଳି ୨୦୨୦ରେ ୩ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ୬୪୯
  • ୨୦୨୧ରେ ୫ ଲକ୍ଷ ହଜାର ୧ ହଜାର ୬୫୭
  • ୨୦୨୨ରେ ୫ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୧୭୫
  • ୨୦୨୩ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୧୫୯
  • ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୯୩୩ଟି କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ମାନସ ଦାସ ।

