ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ଜମି, ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଏବେ ବିକ୍ରି ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗହୀରମଥା ଗାଁର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଜମି ଖାଇଗଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 1:17 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

kendrapara Illegal Land Sale କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜମି ଖାଇଗଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର । ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ପଶିଗଲା । ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବିସ୍ତାପିତ ହେଲେ ଶହ ଶହ ପରିବାର । ଏବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଜାଗା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଚରି ଯାଇଛି । ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଆସିଥିବା ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଜମିକୁ କିଣା-ବିକା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ।

ସାନ ଓ ବଡ଼ ଗହୀରମଥା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏବେ ବି ଭୁ-ଲେଖରେ ପଡ଼ା ଗାଁ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ହେଉଛି ସାନ ଗହୀରମଥା ଓ ବଡ଼ ଗହୀରମଥା । ୧୯୭୧ ମସିହା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ସେ ପରିବାର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ସାତଭାୟା ପଡ଼ା ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ବାଲିଚର ପାଲଟିବା ସହ ଚାଷଜମି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବେସାହାରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଗହୀରମଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସାତଭାୟାରୁ ପ୍ରଥମେ ୫୭୧ ପରିବାର ପରେ ୧୯୯ ପରିବାର ବିସ୍ତାପିତ ହୋଇ ବଗପାଟିଆରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାବାଡ଼ି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାପିତ ଲୋକମାନେ ଖଜଣା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାତଭାୟା ସରପଞ୍ଚ ।

ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜମି ପାଇଁ ଖଜଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ:

ସାତଭାୟା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଡା କୁହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ସାତଭାୟା କୁହାଯାଉଛି ଅତୀତରେ ତାହା ସାନ ଗହୀରମଥା ଥିଲା । ଏହାଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂର (ହାବେଳିଖଟି) ନିକଟରେ ବଡ଼ ଗହୀରମଥା ଥିଲା । ୩୦-୪୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଗହୀରମଥାରେ ଲୋକେ ଵସବାସ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ବାଲିଚର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ନୋଟିସ ଆସେ ଓ ଆମେ ଖଜଣା ଦେଇଥାଉ । ବାଲିଚର ହୋଇଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଖଜଣା ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆମର ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପରିବାରର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଜଣା ଦେଇଥିଲେ ।"

ଗହୀରମଥା ବନ୍ୟଜୀବ ବନାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat)

ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି :

ବଡ଼ ଗହୀରମଥା ଓ ସାନ ଗହୀରମଥା ହେଉଛି ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ । ସେଠାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ । ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୮ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗାଁରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଗାଁ ବେଛପରି ମୌଜା ଥିଲା । " ବଡ଼ ଗହୀରମଥାରେ ୨ରୁ ୩ ଓ ସାନ ଗହୀରମଥାରେ ୨ରୁ ୩ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ । ବଡ଼ ଓ ସାନ ଗହୀରମଥାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ସାତଭାୟାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର କିଛି ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଜମିରେ ବାଲିଚର ହୋଇଛି । ୧୦ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିଲାଣି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାତଭାୟା ବିସ୍ଥାପିତ ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ ।

ସାତଭାୟାର ଏକ ଗାଁ (ETV Bharat)

କମ୍ପାନୀକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ?

ଗାଁରେ ଲୋକ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି କମ୍ପାନୀକୁ ସମୁଦ୍ର ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ତଟ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସାତଭାୟା ଉପକୂଳ ତଟ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଏତେମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେ, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, କାନପୁର, ସାତଭାୟା, ତେନ୍ତୁଳିକୋଲ୍ହା, ବଡ଼ ଗହୀରମଥା, ସାନ ଗହୀରମଥା ଭଳି ସାତୋଟି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରହିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ମୋ ଦେଖିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏକରୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡି ଆସିଛି । ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଖୁବ କ୍ଷୀପ୍ର ଭାବରେ ତଟକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଅତି ଉଦବେଗର ବିଷୟ । ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ ୨୦୧୧ ମସିହା ଆଗରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଜମି କିଣିଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ଅନେକାଂଶରେ ଏହା ସତ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜମିର କିଣାବିକା ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ରେକର୍ଡର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ସମୁଦ୍ର ଗାଁକୁ ମାଡିଆସିବା ପରେ ରହିଥିବା ନଳକୂପ (ETV Bharat)

ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏହି ଖର୍ଦ୍ଦି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ବିକ୍ରି କଥା ସତ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନବସତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଠାରେ କିଣାବିକା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାତଭାୟା ଗହୀରମଥା ନିକଟ ସମୁଦ୍ର (ETV Bharat)

ସମୁଦ୍ର ଜମି ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, " ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଆଗରୁ ଗାଁ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ବସ ବାସ କରୁଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପଡେଟେସନ କରିବା କଥା ତାହା ରହିଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆଗରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଜାଗାଗୁଡିକ ଚାଲିଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଚାଷଜମି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।"

ସମୁଦ୍ର ଜମି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଥିଲା, ଚାଷଜମି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା କି କଣ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି । ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

