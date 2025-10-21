ETV Bharat / state

ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି 8 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ହଷ୍ଟେଲ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ କେବେ ?

କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ ? କାନ୍ଥରେ ମାଡିଲାଣି ଗଛ ଲତା ।

Kendrapara Gualasingh hostel for OBC student
Kendrapara Gualasingh hostel for OBC student (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 2:40 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମହାକାଳ ଫଳ ଭଳି ବାହାରୁ ଚିକ୍କଣ, ହେଲେ ଭିତର ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୁଆଳ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଛାତ୍ରାବାସର ଅବସ୍ଥା । ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ହଷ୍ଟେଲକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ବଡ ହୋଟେଲଠୁ କମ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭିତର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ । ଫଳରେ ଲାଭ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

Kendrapara Gualasingh hostel for OBC student (ETV Bharat Odisha)

2 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଲେ ଚାଲିପାରୁନି ହଷ୍ଟେଲ:

ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଆଳ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ । 8 କୋଟି ବୟବରାଦରେ ନିିର୍ମିତ ଏହି ଛାତ୍ରାବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ 200 ଛାତ୍ରୀ ଓ 200 ଛାତ୍ର ମାଗଣାରେ ଏଠାରେ ରହି ପଢିବେ । ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ । ଏହି ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଗେଟରେ ତାଲା ନାହିଁ । ଜଗୁଆଳି ଥାଇ ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ କାନ୍ଥରେ ଗଛ ଲତା ମାଡିଲାଣି । କବାଟ ଝରକା ତାଡି ନେଲେଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ରାତି ହେଲେ ଏଠାରେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।

Kendrapara Gualasingh hostel building
Kendrapara Gualasingh hostel building (ETV Bharat Odisha)

ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ +3 ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଦ୍ବିତୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି,"ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ସହର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ଏଠାରେ ରହି ନିଜର ପାଠପଢା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଭଡା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଛାତ୍ରାବାସକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଥିପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।"

trees in Kendrapara Gualasingh hostel building wall
trees in Kendrapara Gualasingh hostel building wall (ETV Bharat Odisha)

ରାତିରେ ଜମୁଛି ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା:

ସେହିପରି ଛାତ୍ରନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶାଖା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୋରମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମେଶ ପାଢ଼ୀ କୁହନ୍ତି,"କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରାବାସ କାମରେ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାରେ ରହିବା ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି OBC ଏବଂ SEBC ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁକୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରଵାନ୍ବିତ କରୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି 200-200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ରାତି ହେଲେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ (DWO) ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଗୁଆଳ ସିଂ ମୌଜାରେ ଦୁଇଟି OBC ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି । 200 ବାଳକ ଓ 200 ବାଳିକା ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବେ । ଏହି 2ଟି ହଷ୍ଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦିଆଯିବ । ପିଲା ମାଗଣାରେ ରହିବେ କେବଳ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ । ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ ଆକାରରେ ପାଇବେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜି ପିଲା ରହିପାରିବେ ।"

ହଷ୍ଟେଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା କଥା ସତ, NBCC ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାର କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ କହିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଶେଷ ହେବ, ଆଉ ପିଲା ରହିବେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଲେଜ, ଇଭିନିଂ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପିଲା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପିଲା ହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକୁ ଚଳାଇବୁ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଇଟିଭି ଭାରତ

