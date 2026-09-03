ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ

ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସୋରିଷ କିଣନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର । 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୋରିଷରୁ 10 ଲିଟର ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

BISWAS ENTERPRISE KENDRAPARA
ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ଗଢି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 4:03 PM IST

|

Updated : September 3, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନେ ଟ୍ୟୁସନ ସାର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ଟ୍ୟୁସନରୁ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ଏବେକାର ଯୁବପିଢି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ 1,0000000 ଟଙ୍କାର ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।

ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବାବର ଗାଁର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ । ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଚାଷ କାମରୁ ବାପାଙ୍କ ସୀମିତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କରର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଗାଁ ସ୍କୁଲର ମାଟ୍ରିକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୨ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ରହି ଟ୍ୟୁସନ କରି ଚଳୁଥିଲେ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି ଆଜି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ୟୁସନରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରରେ ନିଜେ ଚଳିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତେବେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ । ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, PMEGP ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

Former Tuition Teacher Becomes Successful Entrepreneur in Kendrapara
ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଏକ୍ସପେଲର, କନଭେୟର, ଫିଲ୍ଟର ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମେସିନ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ବିନା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ।

ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ୩ ବର୍ଷ ତଳୁ ରାଜନଗରରେ ଏକ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୬ ମାସ ହେଲା ବଡିହ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । "

ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । 'ବିଶ୍ବାସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ' ନାମରେ ଖୋଲିଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀରେ ୫ ଜଣ ପିଲା ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍‌ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।

Former Tuition Teacher Becomes Successful Entrepreneur in Kendrapara
ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୋରିଷ ତେଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁନିଟରେ ସୋରିଷକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ପେଡ଼ି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ । ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଟର ହୋଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ତେଲ ଯାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୋତଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକରିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥାଏ । ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ବୋତଲ ସବୁ କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ଆଣନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ ଲିଟର ଓ ୫ ଲିଟର ପ୍ୟାକିଂ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସୋରିଷ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନରେ ତେଲ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ରାଜନଗର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ କଟକରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।

ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୮୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ ୪ ହଜାର ରୁ ୫ ହଜାର ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ମାସିକ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସୋରିଷ କେଜି କିଣିବାକୁ ୮୩ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି । ୩୦ କେଜି ସୋରିଷରୁ ପାଖାପାଖି ୯ ଲିଟର ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ରୁ ୧୦ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ବାହାରୁଛି । ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଳଦିଆଗଡ଼ା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅଙ୍ଗୁଳାଇରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୋରିଷ ମିଳେ । ସିଜିନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ । ଏଠାରୁ କିଲୋ ପିଛା ୮୩ ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ଆଣୁ’’।

Former Tuition Teacher Becomes Successful Entrepreneur in Kendrapara
ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁନିଟରେ କାମ କରି ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ସେ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ମେସିନ୍ ଚଲାଏ । ଦୈନିକ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସହ ମାସକୁ ୧୬ରୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ । ଆଗରୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ଘର ପାଖରେ କାମ ମିଳିବା ପରେ ରୋଜଗାର ହୋଇ ପାରୁଛି ।"

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଲର ଚାହିଦା ରହିଛି । ବିଜୟନଗର ଗାଁର ଗ୍ରାହକ ଅଜୟ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗଶଙ୍କର । ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ । ’’

ଟ୍ୟୁସନରୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା, ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

Last Updated : September 3, 2026 at 4:49 PM IST

TAGGED:

MUSTARD OIL BUSINESS
BISWAS ENTERPRISE
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ
DURGA SHANKAR NAYAK
KENDRAPADA ENTREPRENEUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.