କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସୋରିଷ କିଣନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର । 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୋରିଷରୁ 10 ଲିଟର ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 3, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 4:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନେ ଟ୍ୟୁସନ ସାର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ଟ୍ୟୁସନରୁ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ଏବେକାର ଯୁବପିଢି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ 1,0000000 ଟଙ୍କାର ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।
ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ବାବର ଗାଁର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ । ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଚାଷ କାମରୁ ବାପାଙ୍କ ସୀମିତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କରର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଗାଁ ସ୍କୁଲର ମାଟ୍ରିକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୨ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ରହି ଟ୍ୟୁସନ କରି ଚଳୁଥିଲେ ।
ଟ୍ୟୁସନରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରରେ ନିଜେ ଚଳିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତେବେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ । ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, PMEGP ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଏକ୍ସପେଲର, କନଭେୟର, ଫିଲ୍ଟର ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମେସିନ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ବିନା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ।
ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ୩ ବର୍ଷ ତଳୁ ରାଜନଗରରେ ଏକ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୬ ମାସ ହେଲା ବଡିହ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । "
ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । 'ବିଶ୍ବାସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ' ନାମରେ ଖୋଲିଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀରେ ୫ ଜଣ ପିଲା ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।
ସୋରିଷ ତେଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁନିଟରେ ସୋରିଷକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ପେଡ଼ି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ । ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଟର ହୋଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ତେଲ ଯାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୋତଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକରିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥାଏ । ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ବୋତଲ ସବୁ କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ଆଣନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ ଲିଟର ଓ ୫ ଲିଟର ପ୍ୟାକିଂ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସୋରିଷ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନରେ ତେଲ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ରାଜନଗର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ କଟକରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ।
ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୮୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ ୪ ହଜାର ରୁ ୫ ହଜାର ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ମାସିକ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସୋରିଷ କେଜି କିଣିବାକୁ ୮୩ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି । ୩୦ କେଜି ସୋରିଷରୁ ପାଖାପାଖି ୯ ଲିଟର ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ରୁ ୧୦ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ବାହାରୁଛି । ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଳଦିଆଗଡ଼ା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅଙ୍ଗୁଳାଇରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୋରିଷ ମିଳେ । ସିଜିନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ । ଏଠାରୁ କିଲୋ ପିଛା ୮୩ ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ଆଣୁ’’।
ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁନିଟରେ କାମ କରି ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା । ସେ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ମେସିନ୍ ଚଲାଏ । ଦୈନିକ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସହ ମାସକୁ ୧୬ରୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ । ଆଗରୁ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ଘର ପାଖରେ କାମ ମିଳିବା ପରେ ରୋଜଗାର ହୋଇ ପାରୁଛି ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଲର ଚାହିଦା ରହିଛି । ବିଜୟନଗର ଗାଁର ଗ୍ରାହକ ଅଜୟ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗଶଙ୍କର । ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ । ’’
ଟ୍ୟୁସନରୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା, ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୁର୍ଗା: ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ, 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା