ETV Bharat / state

Civic Issue ଅନ୍ଧାରରେ ହଜି ଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଭାଗ୍ୟ: ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ

ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ଶତାୟୁ ପଡ଼ିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ-କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 4:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶତାୟୁ ଖେଳପଡ଼ିଆର ଭାଗ୍ୟ । ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦିନେ କେତେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଭେଟି ଦେଇଥିଲା ଦେଶକୁ । ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଦିନେ ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ଏହି ପଡ଼ିଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିିନି ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷର 4 ମାସ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳାଭ୍ୟାସ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂସଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଉଦାସୀନ ? କେଉଁଠି ରହିିଛି ତ୍ରୁଟି ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ କାରଣ ଖୋଜିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୧୩ ନଂ ୱାର୍ଡ ଅଧିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ବିଶାଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ୨୧ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ବୃହତ୍ ପଡିଆ ଯେଉଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ୨୫ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଫୁଟବଲ୍,ହକି, ଭଲିବଲ୍, କ୍ରିକେଟ, ଖୋ ଖୋ, କବାଡି ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ସରକାରୀ ମେଳା ଆଦିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ।

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ଶତାୟୁ ପଡ଼ିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଖେଳାଳୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂସଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)


କେତେ ବର୍ଷର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ପୁରାତନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ୧୯୩୪ରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶୀଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିିଳିଥିଲା ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏହି ପଡ଼ିଆଟିକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନାହିଁ ପଡ଼ିଆ

ତଥାପି ଏହି ପଡ଼ିଆର ଭାଗ୍ୟ ବଦିଳି ନାହିଁ । ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷକ 5 ମାସ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି । ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବା କାରଣରୁ ବର୍ଷକ 5 ମାସ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳି ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ମାଜିଦ କହନ୍ତି, “ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ​ ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳେ, ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅଜିମ୍ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଆମର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏଠାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ପାରୁନି । ବର୍ଷର ୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । "



ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ଖେଳ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

ପଡ଼ିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଯାହା ପଡ଼ିଆଟିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଦେଇଛି। ଦିନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାର କିରଣ ଥିବା ଏହି ପଡିଆ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଖେଳ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ଅଜିମୁଦ୍ଦିନ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ପି.ଇ.ଟି ଶିକ୍ଷକ । ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଲିବଲ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ,ଖୋ-ଖୋ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ ।​ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପଡ଼ିଆ ପୂରା ପାଣିରେ ଭରିଯାଏ । ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସି.ଏମ୍.(CM) ଟ୍ରଫିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ଚାମ୍ପିଅନ୍‌ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୪ ଜଣ ପିଲା ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ । ସହରରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ । ଅଥଚ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଖେଳିବେ?”

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ଅଜିମୁଦ୍ଦିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଫୁଟବଲ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୬୦-୭୦ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖୋ-ଖୋ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଭଲିବଲ୍‌ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଲିବଲ୍, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଖେଳାଯାଏ। ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ସବୁ ପିଲା ଘରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ।"

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଭେଟି ଦେଇଛି ଏଇ ପଡ଼ିଆ

ଅତି କମରେ 50 ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଭେଟି ଦେଇଛି ଏଇ ପଡ଼ିଆ । ହେଲେ ଆଜି ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରୀଡା ସଂସଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୟଦ ଅକମଲ ଅଲ୍ଲୀ । ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି,​ "ଆମେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଖେଳପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଜୋନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ​ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ଓ ଭଲିବଲ ପରି ଖେଳରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ,ଏହି ଖେଳପଡ଼ିଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ରୂପ ନେଇଛି । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ​ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ବର୍ଷା ସମୟର ଏହି ୪ ମାସ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି,ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ପମ୍ପିଂ ଜରିଆରେ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ।"

Kendrapara districts major sports field neglected by administrative authorities
ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଖେଳପଡିଆ (Etv Bharat)

ବହୁତ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ-ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର

ପଡିଆ ଚାରିପଟ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ତଥା ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି । ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୧୩ନଂ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶେଖ୍ ଅସଲାମ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ​ଯେତେବେଳେ R&B, GST ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲା ମୁଁ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କାମ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏହାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପିଲା ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି । ଏହି ପଡ଼ିଆରୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍, ଭଲିବଲ୍,ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।​”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା । ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଳତଳିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାର କ’ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ।” ​


ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି DPR- ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଏହି ସମସ୍ୟାଟି କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ଯାକ ସେଠାରେ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରି ନଥାଏ । ପାଖରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଅଛି । ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ସେଥିରେ ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ନକଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ​ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DPR ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ୯ କୋଟିର ଗୋଟିଏ DPR କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Civic Issue ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ; ନା ଯାଇଛି ବିଜୁଳି, ନା ମିଳୁଛି ପାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର

TAGGED:

ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
SPORTS FIELD NEGLECTED
ADMINISTRATION NEGLIGENCE
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖେଳ ପଡିଆ
KENDRAPARA SPORTS FIELD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.