ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷକରେ ନିଲମ୍ବିତ 20 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିରାଣୀଙ୍କ 3କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖୋଳତାଡ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 8, 2026 at 5:36 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଗ୍ରାଚୁରିଟି ଓ ପେନସନ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଏବଂ ଏବିଡ଼ିଓ । ଏମାନଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ହୋଇ କାମ କଲେ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ । କରିତକର୍ମା କିରାଣୀ ଜଣଙ୍କ ତିନି ତିନିଥର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱରରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଶଶୀକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଡେରାବିଶ ଓ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଉଭୟ ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଗରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ବାସ୍ତବିକ୍ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରୁନଥିବା ଏହି ଲଗାତାର ନିଲମ୍ବନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ସ୍କାମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମୋହନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ସରକାରୀ ଧନ ହଡ଼ପ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ, ସୁଧ ସହିତ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ରିକଭରି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଷ୍ଟଜର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଜ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଶଶୀକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ (ନିଲମ୍ବନ) କରାଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତୀ ରାଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଆଇଏସି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧ କୋଟି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ରିକଭରି (Recover) ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (Disciplinary Proceedings) ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଅନୁସାରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଛି।ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ' ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କ୍ଷମତାବୃଦ୍ଧି (Capacity Building) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟିର ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କ୍ୟାସିଅର ଶଶିକାନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା