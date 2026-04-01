୩୪ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା; ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ

୩୩ ପୂରି ୩୪ ଚାଲିଲା । ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ବଦଳରେ ଏବେ ବି ବିକାଶର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

kendrapara district in 34 years development has not reached the district even now
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 7:49 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:39 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: 34 ବର୍ଷରେ ପଦର୍ପଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଜିଲ୍ଲା ଗଠନକୁ ଆଜି ୩୩ ପୁରି ୩୪ ଚାଲିଲା । ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ବଦଳରେ ଏବେ ବି ବିକାଶର ବାଟ ଚାହିଁଛି ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ରାଜନେତା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ବି ପଛୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା।

ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବାର ୫୭ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା
୧୯୩୬ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯୯୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୩ଟି ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ ୩୪ ବର୍ଷ ତଳେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଲଗା କରି ଏହି ସବ ଡିଭିଜନ ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସତ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।


ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ

ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶର ଏହି ଶେଷ ଜିଲ୍ଲାଟି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ରବି ରାୟଙ୍କ ଭଳି ରାଜନେତା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ସଂସଦରେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତିନି ତିନିଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହା ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ରାଜନିତୀରେ ଏକଦା ଦବଦବା ରଖିଥିବା ସ୍ବର୍ଗତ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି,ସ୍ବର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ନଳିନିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି,ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀପଡା କୁହା ଯାଉଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଚ୍ଛପ ଗତିଠାରୁ ବି ମନ୍ଥର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ।


ଜିଲ୍ଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ୩୩ ବର୍ଷ ପୁରି ୩୪ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭାସମିତି ମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀନେତା ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ସେତେବେଳର ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କଲେ ବା ତେର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିରିଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ।ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ।ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି କି ତିନୋଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା କରାଗଲା,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ।ଶିକ୍ଷା,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,ଗମନାଗମନ,ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନକରିବା ଭଲ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶରେ ୨୨ତମ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି । ଯାହା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ୯୭%ରୁ ଅଧିକ ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୂଇଁରୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ହେବା କଥା ଯେମିତିକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଘର ଦରକାର ସେଠି ଘର ନାହିଁ । ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି କଥା ନକହିବା ଭଲ,ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷିର ବିକାଶ ହେଉନି,ଏଠି ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ । ବାସ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଦେଲେ ଜମି ଅଲୋଡା ଆଉ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ MoU ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଓ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ କରାଗଲା । ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବତୀଘର ରାମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଥା ଆସିଲା । ପୁର୍ବ ସରକାର ଗଲା ଆଉ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡିକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ତୁଳନାରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି ବିଭାଗ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ ଛାତି ଉପରେ ଯାଉଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉନୁ"ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି।

ବିକଶିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଆଗଲା । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏକ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଗ୍ରୀନ ଆମୋନିଆ କାରଖାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିକଶିତ ହେବ। ବିକଶିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

