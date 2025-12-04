ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର; ରୋଗୀସେବା କରିବାକୁ ହଟହଟା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭଗବାନ

ବିପଦରେ ରୋଗୀସେବା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନୀ ଅଭିଯୋଗ ।

Kendrapara District Headquarters Hospital
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)
December 4, 2025

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର । ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସମସ୍ୟା । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର । କାରଣ କ୍ବାର୍ଟର ମିଳି ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)

କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା:

ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୀକାର ହୋଇ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଅନକଲ (ଫୋନ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତି)ରେ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ୫ କିଲୋମିଟର । ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା ଥିବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ଆସିବାକୁ ପାଖାପାଖି ୧୫ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।

Kendrapara District Headquarters Hospital
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)

'ଡାକ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ':

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଆସିପାରୁଥିଲେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛୁ । ଫଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଆସି ରୋଗୀସେବା କରିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଖରେ ହେଉଥିବା କ୍ବାର୍ଟର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ବା ଆମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆମର ଏମରଜେନ୍ସିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକୃତ ହେବେ ।"

Kendrapara District Headquarters Hospital
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)

ରୋଗୀସେବା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ସମସ୍ୟା:

ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମୟ ସମସ୍ୟା କରୁଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଜକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆକୁ ଉଠିଗଲାଣି । ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ତିଆରି କରୁଛି । ସେଠାରେ କ୍ବାର୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ରହି ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତତ୍କାଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।"

Kendrapara District Headquarters Hospital
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)

'ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ହେୟଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର':

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ବୈଠକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି କଥା ଉଠାଇଛୁ । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମାସେ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ବାର୍ଟର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ କ୍ବାର୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୪ଟି କ୍ବାର୍ଟର ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ।"

Kendrapara District Headquarters Hospital
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat)

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ-୨ର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର ବା ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ବାର୍ଟର ଗୁଡିକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।" ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କ୍ବାର୍ଟରଗୁଡିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

