ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର; ରୋଗୀସେବା କରିବାକୁ ହଟହଟା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭଗବାନ
ବିପଦରେ ରୋଗୀସେବା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନୀ ଅଭିଯୋଗ ।
Published : December 4, 2025 at 7:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର । ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସମସ୍ୟା । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର । କାରଣ କ୍ବାର୍ଟର ମିଳି ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା:
ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ୫୩ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୀକାର ହୋଇ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଅନକଲ (ଫୋନ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତି)ରେ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ୫ କିଲୋମିଟର । ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା ଥିବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ଆସିବାକୁ ପାଖାପାଖି ୧୫ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
'ଡାକ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ':
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଆସିପାରୁଥିଲେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛୁ । ଫଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଆସି ରୋଗୀସେବା କରିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଖରେ ହେଉଥିବା କ୍ବାର୍ଟର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ବା ଆମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆମର ଏମରଜେନ୍ସିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ରୋଗୀସେବା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ସମସ୍ୟା:
ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମୟ ସମସ୍ୟା କରୁଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଜକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆକୁ ଉଠିଗଲାଣି । ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ତିଆରି କରୁଛି । ସେଠାରେ କ୍ବାର୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ରହି ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତତ୍କାଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।"
'ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ହେୟଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର':
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ବୈଠକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି କଥା ଉଠାଇଛୁ । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମାସେ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ବାର୍ଟର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ କ୍ବାର୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୪ଟି କ୍ବାର୍ଟର ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ।"
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ-୨ର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର ବା ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ବାର୍ଟର ଗୁଡିକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।" ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କ୍ବାର୍ଟରଗୁଡିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ।"
