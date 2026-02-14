ଶେଷରେ ତୁଟିଲା ବିବାଦ, ସୋମବାରଠାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
Published : February 14, 2026 at 11:36 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶେଷରେ ତୁଟିଲା ବିବାଦ । ସୋମବାର ଠାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ନେବେ ଖାଦ୍ୟ । ନଭେମ୍ବର ୨୦ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ୧୨ ତାରିଖ ଓ ୧୩ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କମିଶନ ସଦସ୍ୟା । ଆଜି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ତହସିଲଦାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ, ସିଡିପିଓ ଦୀପାଳି ମିଶ୍ର, ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବୈଠକକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
ଆଜି ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଭାବିକା ସୁମତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଓ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିଦେବେ ଆଉ ଯାହା ବିବାଦ ଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଏହି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ ହେଲା । ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବୈଠକ କରି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରଷା ଫେରିଛି, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ। ଆଜି ବୈଠକରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିବା, ସ୍କୁଲ ଘର ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁ ଘରଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ସେ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଁ ପାଖରେ ନଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପର ଖାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଁରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରୁନି, କାହାର ଭତ୍ତା ହୋଇପାରୁନି ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଞ୍ଜିଭୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ । ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତେଣୁ ସୋମବାର ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି-ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:-
ଗୁରୁବାର ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଗାଁର ଜଣେ ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ କି ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ଯାଇନଥିଲେ । ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡିପିଓ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଓ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଆଜି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଉପ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବୈଠକକୁ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜିର ବୈଠକ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ମାନୀୟ କମିଶନ ସଦସ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚ, ସିଡିପିଓ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି । ଆଜିର ବୈଠକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ମତାନ୍ତର ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ କିଛି ପୁଞ୍ଜିଭୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ । ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ନହେଉ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ-ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା:-
ଆଜି ନୂଆଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବିଭେଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହିଳା କମିଶନ । ଏହି ସହାୟିକା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା କଳ୍ପନା ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଓ ଏହାକୁ ସମୟ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା । ଗୋଟିଏ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ନହେଉ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ ଆସି ବସିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ସାପ ପଶିଯାଉଛି, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ । ରାସ୍ତା ଠିକ ନଥିବା ଓ ପଥର ବନ୍ଧ ନଥିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶି ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଜନିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯାହାକୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଯେହେତୁ ଭତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଙ୍କସନ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।ଜାତିଭିତ୍ତିକ କଥା ଯାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଛି ସେନେଇ ତର୍ଜ୍ଜମା କରି କିଛି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ନକରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାଡିବେ ଓ ଯେଉଁ ସହାୟିକା ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନ ପଠାଇବା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ-ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟା:-
ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଗାଁ ପାଲଟିଥିଲା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଁ । ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନଥିଲେ ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଶନିବାର ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦୁଇଟି କମିଶନ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ସିଡିପିଓ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡବଡ ଅଧିକାରୀ ।
ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟା ସୁଜାତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।ପୁର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ୧୦ ଘଟିକାରେ ଆସି ୧୨ ଘଟିକାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ ସକାଳ ୭ରୁ ସକାଳ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ଏକାଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ । ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ହୃଦବୋଧ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କୌଣସି ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ । ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁଟି ଯେହେତୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତିକି ଶିଶୁର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିବେ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗାଁଲୋକେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଡଗେ ଉଠାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭେଦଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 83 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ ପିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା