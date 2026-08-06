କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ପିଡିତଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ପିଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 6, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 12:45 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମେସେଜ ଦେବାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନ ମଦନପୁର କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ କ୍ଷମା ମଗାଇଥିଲେ ।
ପିଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ପରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ମାଡ ଖାଇଥିବା ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ପୁଅର ମାଆଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ୪୦୪/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ ନିମାଇଁ ମଲିକ କୁହନ୍ତି "ସେ ମୋର ଭଣଜା। ତାଙ୍କ ଘର ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମଭେଡାରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହି ପାଠ ପଢୁଛି। ଭଣଜା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଫେରେ । କିନ୍ତୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ । ରାତି ୧୨ଟା ବେଳକୁ ତାର ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲୁ । ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ଟଣା ଘୋସରା କରି 8 ରୁ 10 ଜଣ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଆମେ ତଦନ୍ତ ଭରସାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଣଜାର ଖୋଜଖବର ମିଳୁନି"।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ କୁହନ୍ତି "ଗତକାଲି ଡଲି ମଳିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଦନପୁର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ସିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମେସେଜ୍ କରିବା କାରଣରୁ ତାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଗରେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି କୁନ୍ଦୁପୁର ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡଲି ମଲିକଙ୍କ ପିଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛୁ। ନିଖୋଜ ପିଲାର ପତ୍ତା ମିଳିଲେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା