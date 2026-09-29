ETV Bharat / state

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରୀ ! କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

STUDENT MOLESTATION CAS
କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଜନୈକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଟକ ରହିଲେ କଳା ଶିକ୍ଷକ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିରାକାର ମହାରଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୃତ୍ୟ ଓ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ।

ତେବେ ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ନିରାକାର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ବାହାନା କରି ଡାକି ଆଣିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ।

kendrapara
କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ମା'ଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚରାଯିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମୂହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ କରି ଅଟକ ରଖାଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିକିରାଇ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦେଖି ନିକିରାଇ ଆଇଆଇସି ବିମଳ ମଲିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

kendrapara
କେସି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଏକ ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

SCHOOL STUDENT MOLESTATION
ART TEACHER DETAINED
STUDENT MOLESTATION CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.