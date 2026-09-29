ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରୀ ! କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 29, 2026 at 10:56 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଜନୈକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଟକ ରହିଲେ କଳା ଶିକ୍ଷକ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିରାକାର ମହାରଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୃତ୍ୟ ଓ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ।
ତେବେ ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ନିରାକାର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ବାହାନା କରି ଡାକି ଆଣିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ।
ତେବେ ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ମା'ଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚରାଯିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମୂହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ କରି ଅଟକ ରଖାଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିକିରାଇ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦେଖି ନିକିରାଇ ଆଇଆଇସି ବିମଳ ମଲିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟଏକ ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା