ଜମା ନାଁରେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ହଡପ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ
୫ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା CJM କୋର୍ଟ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସିଜେଏମ( Chief Judicial Magistrate) କୋର୍ଟ । ଜମା ନାଁରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା । 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ସରକାରୀ ଓକିଲ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୩୯/୨୦୨୨ରେ କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବିସ୍ଥାପିତ RR କଲୋନୀ,ରାମନଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଏହି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ନେଇ ପାସବୁକରେ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଜରରେ ଲେଖୁନଥିଲେ । ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଶହରୁ ଅଢେଇ ଶହ ଜମାକାରୀ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଶତପଥୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜମାକାରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକ ହେରଫେର କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।’
16 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍:
୩୦୦ ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମୋଟ ୧୬,୬୩,୮୮୩ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଶତପଥୀ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ କାବେରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା ।
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତା:
କାବେରୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାବେରୀ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ । ଆଜି(ସୋମବାର) ସିଜିଏମ (Chief Judicial Magistrate) ସରିତା ମହାନ୍ତି ମୋଟ ୧୫ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହଡପ ଦଫା ୪୦୯ ମୁତାବକ ୫ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୬ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
