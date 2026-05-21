ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ, କାଠ ପାଇଁ ଏଥର ଭରସା କର୍ପୋରେସନ
ଆହୁରି କାଠ ପାଇଁ କର୍ପୋରେସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 21, 2026 at 1:57 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପାଖଉଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ପାଇଁ 2ଟି ବଦଳରେ ଆଠଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ରଥକାଠ ଅନ୍ବେଷଣ । ଅଧିକ କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ କର୍ପୋରେସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ୪୦% ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତିନୋଟି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । କାଠ ଅନ୍ୱେଷଣ କମିଟି, ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଓ ରଥ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । କାଠ ଅନ୍ୱେଷଣ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଟମକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଖ ସହ କାଠ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କାଠ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା କାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ କାଠ ବଳକା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଠ ଗୋଟି ଚକା ତିଆରି ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଅଖ ଗତବର୍ଷ ଥିଲା ତାହା ଚଳିତବର୍ଷ ନୂଆ ରଥରେ ଉପଯୋଗ ହେବା ସହ ରଥଖଳାରେ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଭିତରେ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି । ନିର୍ମାଣ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ୧୭ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।’
କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାଠିକର ପାଠ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୨୦ଫୁଟ ଲମ୍ବର ପଟ୍ଟା ଦରକାର ତାହାକୁ କର୍ପୋରେସନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ । ଫେବୃଆରୀ,୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୨୫୦୦ ସିଫ୍ଟ ଶାଳ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାଠିକର ପାଠ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଦାରଖ ପାଇଁ OUATର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ, ବୋଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ମହାରଣା:
ଚଳିତବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ରଘୁନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୫୦୦ ସିଫ୍ଟ ଶାଳ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚକ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଆଠଟି ନୂଆ ଚକ ତିଆରି ହୋଇଛି । ତିନୋଟି ନୂଆ ଅଖ ସହ ପାରିଣି,ପାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେଉଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଦୁଇହଜାର ସିଫ୍ଟକାଠ ଅଛି ଆଉ ଅଢେଇ ହଜାର ସିଫ୍ଟ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ’
ପୁରୀ ରଥ ଆଉ ଆମ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ କାମରେ ୧୯ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ୭ ଜଣ ମୂଲିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ଓ ୨୫ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା