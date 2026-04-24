ଚମକିଲେ ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ; ୧ ମିନିଟ୍ରେ ୧୯ଟି ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ
ଡିସ୍କ ଏବଂ ରଶି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 24, 2026 at 4:14 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବୟସ ମାତ୍ର ୨ ବର୍ଷ ୧୧ ମାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ବିଚକ୍ଷଣ । ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି । ଡିସ୍କ ଏବଂ ରଶି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ (BackfLips) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ (IBR)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
କିଏ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ :
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ କୁରୁଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ମନ୍ତ୍ରୀପଡା ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ହରପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ (ଜନ୍ମ ୧୯ ମେ' ୨୦୨୩) । ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ଏକ ମିନିଟରେ ୧୯ ଥର ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ (BackfLips) କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ (IBR)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ୨ ବର୍ଷ, ୧୦ ମାସ ଏବଂ ୮ ଦିନ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏଭଳି କୃତିତ୍ତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବାରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IBR କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ମାଆ ହରପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ୧୯ଟି ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ କରିବା ପରେ ବାପା ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ IBRରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । IBRର ଏକ ଟିମ ଆସି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ ।"
ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବାପା ପ୍ରକାଶ:
ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖୋଳିଯାଇଛି । ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ମାଆ ହରପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ପ୍ରକାଶ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ଗଢିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଛୋଟ ବେଳୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ଓ ଦଉଡିରେ ଓହଳିବା ଦେଖି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ପ୍ରକାଶ, ପୁଅକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରଖି କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ କରି ଖୁବ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସେ ଦୈନିକ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ ସହ ସ୍କେଟିଂ ଓ ରୋପ କ୍ଳାଇମ୍ବିଂ ଭଳି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ।
ବୟସ ଅନୁପାତରେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ:
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଏହି, ରେକର୍ଡ ବିରଳ । ଯେଉଁ ବୟସର ପିଲା ଏଭଳି ଖେଳକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବଡବାପା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଖେଳୁଥିବା କୌଣସି ଖେଳ ପାଇଁ ଗାଁ ଆଉ ଆମ ସହରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରାସ୍ତାର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସ୍କେଟିଂ ତାଲିମ ଦେଉଛୁ । ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ନାତି ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଖୁସି ହୋଇ ଜେଜେବାପା ଭରତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନାତି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖୁ ।"
ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ସ କଣ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା:
ବ୍ୟାକଫ୍ଲିପ୍ (Backflip) ହେଉଛି ଏକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକ ଏବଂ ସଠିକ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା । ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସେନାରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ
ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ମହାଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କି 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଗାୟତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା