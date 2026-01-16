ETV Bharat / state

ପୋଲିସର ନୀରବତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ।

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 7:54 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଜେଡି। ଘେରାଉରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ଦଳର ତିନିଜଣ ବିଧାୟକ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପୋଲିସର ନୀରବତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଏହା ଟ୍ରେଲର ଆଗକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ।

ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୂର୍ବତନ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ସଦର ମହକୁମାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହେ ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ,ୱାର୍ଡ଼ ଓ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଆଳି, ରାଜନଗର,ମହାକାଳପଡା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପାଟକୁରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଥାନା ଗୁଡିକ କେବଳ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ଅସୁଲି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ।"

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ । ଏଥିସହ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ ବିଧାୟକ ।

ପୂର୍ବତନ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଅଛି ଓ ଏହାର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ । ଜଣେ ସିନିୟର ଓଏଏସ ଅଫିସର ତଥା ରାଜନଗର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଓ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଦେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ।"

ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ବିଜେଡି-ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା ଜାରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ


