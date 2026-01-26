ETV Bharat / state

କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର

ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ବେଣିପୁର ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ।

Free Health Camp
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Free Health Camp କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିବା କ୍ଲବ ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ସାଜସଜ୍ଜା, ଭୋଜି, ମେଲୋଡି ଓ ଭଷାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ପୂଜାକୁ କିଭଳି ସରସସୁନ୍ଦର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

କେଉଁ ଗାଁର କେଉଁ କ୍ଲବ କରିଛି ଏହି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ହେଉଛି ବେଣିପୁର । ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ଏହି ଗାଁର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ । ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଆଜକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜାକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଏହି କ୍ଲବ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନିଆରା ପଦକ୍ଷପ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଗ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ବେଣିପୁର ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା (ETV Bharat)


କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ବେଣିପୁର ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା କଳ୍ପନା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିବା ଓ ଦେହ ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ରାନୁ ମଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଓ ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଔଷଧ ଲେଖିଛନ୍ତି । କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲବ କମିଟି ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ଦେବା କାରଣରୁ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ।"

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

କ୍ଲବର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ:

ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରଣୀଧର ରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋପାଳପୁର କିମ୍ବା ରତ୍ନଗିରିରେ ମେଡିକାଲ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଡ଼ାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ଦେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

ଧରଣୀଧର ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ କମିଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଅନ୍ୟବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟି ପିଲାମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ ହେବ ।"

ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷପ:

କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବହୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବରୀ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡ଼ଃ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ, ଚର୍ମ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଶିଶୁ ରୋଗ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat)

ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

କ୍ଲବର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା, ମେଲୋଡି, ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦିରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କହିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଠାରୁ ୬-୭ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ଓ ଗମନାଗମନ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧୁମେହ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରର ନିଆରା 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ; ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଉତ୍ସବ

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 'ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ'

ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା, ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏଠାରେ ଆଦାୟ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୬୨୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ।"

Kendrapara Benipur Diamond Club Organizes Free Health Camp with money collected for Saraswati Puja
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPARA BENIPUR SARASWATI PUJA
BENIPUR DIAMOND CLUB HEALTH CAMP
FREE HEALTH CAMP IN SARASWATI PUJA
ବେଣୀପୁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ
KENDRAPARA SARASWATI PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.