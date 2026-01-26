କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର
ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ବେଣିପୁର ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ।
Published : January 26, 2026 at 7:25 PM IST
Free Health Camp କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିବା କ୍ଲବ ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ସାଜସଜ୍ଜା, ଭୋଜି, ମେଲୋଡି ଓ ଭଷାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ପୂଜାକୁ କିଭଳି ସରସସୁନ୍ଦର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଗାଁର କେଉଁ କ୍ଲବ କରିଛି ଏହି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ହେଉଛି ବେଣିପୁର । ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ଏହି ଗାଁର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ । ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଆଜକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜାକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଏହି କ୍ଲବ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନିଆରା ପଦକ୍ଷପ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଗ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ବେଣିପୁର ଗାଁର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା କଳ୍ପନା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିବା ଓ ଦେହ ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ରାନୁ ମଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଓ ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଔଷଧ ଲେଖିଛନ୍ତି । କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲବ କମିଟି ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ଦେବା କାରଣରୁ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ।"
କ୍ଲବର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ:
ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରଣୀଧର ରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋପାଳପୁର କିମ୍ବା ରତ୍ନଗିରିରେ ମେଡିକାଲ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଡ଼ାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ଦେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।
ଧରଣୀଧର ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ କମିଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଅନ୍ୟବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟି ପିଲାମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ ହେବ ।"
ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷପ:
କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବହୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବରୀ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡ଼ଃ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ, ଚର୍ମ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଶିଶୁ ରୋଗ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ମାଗଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
କ୍ଲବର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା, ମେଲୋଡି, ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦିରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କହିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଠାରୁ ୬-୭ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି । ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ଓ ଗମନାଗମନ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧୁମେହ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା, ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏଠାରେ ଆଦାୟ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୬୨୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ।"
