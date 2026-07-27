ରୁପା ବେଶରେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉ ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଓ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ରୁଘନାଥ ବେଶକୁ ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ କୁହେ ଜାଣନ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : July 27, 2026 at 11:50 AM IST
Raghunath Besha କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସୁନାବେଶରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ଆଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ତେବେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ରୁପା ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ବେଶକୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁହାଯାଏ । କାହିଁକି ରୁପା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ...
କଣ ଏହି ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ କେବେ ହୋଇଥାଏ ?
ରଘୁନାଥ ବେଶ ବା ରାମ ବେଶ, ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ ଧନୁଶର । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଭୀଷଣ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଲୀନ ହେବା ଆଗରୁ କଳିଯୁଗରେ ସେହି ରାମ ଅବତାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଳିଯୁଗରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଓ ସାନଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ରହି କେବଳ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ରଥରେ ପଞ୍ଚ ସେନାପତି ହନୁମାନ,ନଳ,ନୀଳ,ସୁସେଣ ଓ ଜାମ୍ବବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାନଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।ଅପରାହ୍ନରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରଥକୁ ଆସି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଫେରିଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ "ବିଭୀଷଣ ଆଳତି" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମହାଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବା ବିଜେପଣ୍ଡା ।
ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ରୁପାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁର:
ସୁନାବେଶ ଭଳି ପରମ୍ପରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଥିବାରୁ ହଳାୟୁଧଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ ଚାନ୍ଦି ବା ରୁପାବେଶ । ତେବେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାନଙ୍କର ହାତ,ଗୋଡ଼, ବାହୁଟି, ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଏ । ଏହି ଚାନ୍ଦିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜମାନ ଖଞ୍ଜା ବେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପତ୍ରୀ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ "ରଘୁନାଥ ବେଶ" ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାତକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଭଳି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସୁନାବେଶ ହୁଏନାହିଁ । ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ ସୁନାବେଶ ହୋଇନଥିବା କୁହନ୍ତି ସେବାୟତ । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ସୋଲ ଏବଂ ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ,ବାହୁ,ପାଦ,ମଥାମଣି,କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।
ସେହିପରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବାରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସାନଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନପାରିଲେ ଏଠାରେ ବଡଭାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ।ରଥାରୂଢ ହୋଇ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବା ସହ ସମସ୍ତ ପାପତାପ ନାଶ ଯାଇ ଆଉ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ରୂପାବେଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର:
ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଆଗରୁ ଠାକୁର ସୋଲ, ଫୁଲ ଓ କାଠରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଜଣେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ 2022 ମସିହାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡଳ,ଶ୍ରୀ ପୟର, ହସ୍ତ, ଧନୁ ଓ ତୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା