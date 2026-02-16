25 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ, ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ତେଜୁଛି ସ୍ବର
ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ । 2000 ମସିହାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ପଡିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Kendrapara Baladevjew Power Loom କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ କପଡା ସାମଗ୍ରୀ ତନ୍ତରେ ତିଆରି କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା । ସ୍ବାଧୀନତାର ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଚାହିଦା ଥିଲା ଏଠାକାର କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ତନ୍ତ ତିଆରି ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଧୋତି ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀର । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ବର୍ଷ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆରପାରିରେ ଆଉ ଏବେ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଠିଛି ସ୍ୱର ।
କେଉଁଠି ଓ କଣ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ:
ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାର ଅପବାଦ ନେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ । କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ତିନିମୁହାଣୀ ଠାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରେ ଝୁଲିଛି ତାଲା ।
କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଓ କେବେ ହେଲା ବନ୍ଦ:
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ୧୮ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ତିନିମୁହାଣୀ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ ଗଢିଉଠିଥିଲା । ୧୨୦ଟି ତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଧୋତି, ଲୁଙ୍ଗି,ଗାମୁଛା, ଶାଢ଼ୀ, କପଡା ପ୍ରଭୁତି ତିଆରି ହୋଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଠାରେ ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ ତିନି ସିଫ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ତନ୍ତ କାମ,ଲୁଗା ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲି ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଏହି ପାୱାର ଲୁମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୯୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମରୁ ତନ୍ତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ।
କୋଭିଡ ବେଳେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଦାବି:
ସମାଜସେବୀ ଗୟାଧର ଧଳ କହିଛନ୍ତି, ‘କୋଭିଡ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଥିବା ୫୦୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାର୍ଷିକ ୫୭୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା । ତେବେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଆଠ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।’
ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପାୱାରଲୁମ ସ୍ଥାନ:
ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହା ଜବରଦଖଲକାରୀ କବଜା କରିଥିବା ବେଳେ କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମେସିନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଗଲେଣି । କାରଖାନାରେ ଗଛଲତା ମାଡି ଏକପ୍ରକାର ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଗଲାଣି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାଗଜ କଲମରେ ୩୦୨ଟି ଡ୍ରେସ ତିଆରି MSME ଶିଳ୍ପ ଅଛି । ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ ତୁଳନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ହେଲେ ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ନାରା ସଫଳ ହେବ ।’
‘ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ଦିଆଯିବ ରୂପ’:
ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିବା ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବୁଡିଯାଇଛି ସେଗୁଡିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଶାରଳା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ,ବଲାଙ୍ଗୀର,ନରସିଂହପୁରରେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଳଦେବଜୀଉ ପାୱାରଲୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।’
