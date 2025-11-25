ETV Bharat / state

ଦୁର୍ନୀତି କରିବେନି ବୋଲି ନେଇଥିଲେ ଶପଥ, 12 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ARI

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା । ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

ARI Vigilance raid
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 4:15 PM IST

ARI Under Vigilance Scanner କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗତ ମାସରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେନି ଓ କରାଇ ଦେବେନି ବୋଲି ନେଇଥିଲେ ଶପଥ । ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ । ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ARIଙ୍କୁ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।


କିଏ ଏହି ARI ଓ କାହାଠୁ କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତହସିଲ ନିକିରାଇ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଧିନ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ଏହି ସର୍କଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥ ମଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷଜମି(ଜଳଜମି)କୁ ଘରବାରି କିସମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଶ୍ରୀନାଥ ତହସିଲରେ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗତ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ତର୍ଜମା କରି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ନିକିରାଇରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଧରାପଡିଲେ :

ଶ୍ରୀନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ARI ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି । ARIଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀନାଥ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଥିଲା । ଏନେଇ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନଂ-୩୩/୨୦୨୪ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ୭ପିସି (ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ) ୨୦୧୮ରେ ଦଫାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

ARI Vigilance raid
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡାଇ ଦେଲେ ଅଧିକାରୀ:

ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ । ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ । ଏହା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଦୁର୍ନୀତି ନକରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ସାଧୁତାର ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହକୁ ମାସେ ନ ବିତୁଣୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

