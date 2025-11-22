ETV Bharat / state

ଯୁବ କାରିଗର ସୁମନ: ପେଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ନିଶା କଳାକୃତି, ସଢ଼େଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ରୂପ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ସଢ଼େଇ କଳା କାରିଗର 41 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ ସେଠୀ । ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲେଣି 100ରୁ ଅଧିକ କଳାକୃତି । କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

Unique art pieces from Coconut Shells
ସଢେଇରୁ ନିଆରା କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 5:40 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 5:52 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Suman Sethy Coconut Shell Art କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି ! ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସଢେଇରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି । ଆମେ ସିନା ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗିଦେଉ, ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ କଳାକୃତି ତିଆରି କରନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ ଏପରି କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ୍ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ନିଜ ହାତର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଫୁଲଦାନି, ଫୁଲ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ, ଚଢେଇ, ହରିଣ, ମୂଷା ଭଳି ଭଳିକି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ସଢେଇରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୁମନ ସେଠୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ...

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସଢ଼େଇ ଶିଳ୍ପୀ:

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କିଛି ନୂତନ ତିଆରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସୁମନ ସେଠୀ । ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁର୍ବ ସାହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ବୟସ 41 ବର୍ଷ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ । ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ବେଳରୁ ହସ୍ତକଳା ପ୍ରତି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା । ଏବେ ନିଜର ପେଶା ତଥା ଘର କାମରୁ ଫୁରସତ ମିଳିବା ପରେ ସଢେଇରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ । ଏହି ସବୁ କଳାକୃତିର ଲୋକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସଢେଇ କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି ।

ସଢେଇରୁ ନିଆରା କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

ବଳକା ସମୟରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର କୃତି:

ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ସୁମନଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ପିଲା ବେଳୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ପିଲା ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସୁମନ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ଅନେକ କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କହିଥିଲେ ସୁମନ । ଯାହା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଉଛି । ଆଉ ଏବେ ସଢେଇ କଳାକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁଚି ବଢିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଲତା, ବାଦ୍ୟ ବାଦକ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

Suman making different art pieces from coconut shells
ସଢେଇରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁମନ (ETV Bharat Odisha)


ସଢେଇରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ବିଶ୍ବାସ ହୁଏନି:
ସୁମନଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ସଢେଇ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାରେ ନିପୁଣ । ଏପରି କିଛି କଳାକୃତି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପୂଜାପାର୍ବଣ ହେଲେ ସେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଗେଟ, ଡାଇନେସୋର ସହିତ ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ତିଆରି କରନ୍ତି । ବାଉଁଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଳାକୃତି ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ସେ ଯେବେ ସଢେଇରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ । ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ବନାଇଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ । ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏହି କଳାକୃତି ସଢେଇରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହି ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହାର ଚାହିଦା ଜଣାପଡିବ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୩-୪ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଗାଁ ଲୋକ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ।"

Deer from Coconut shells
ନଡ଼ିଆ ସଢେଇରୁ ହରିଣ (ETV Bharat Odisha)

100 କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି ସୁମନ :

ନିଜ କଳାକୃତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁମନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କିପରି ସଠିକ ଭାବେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଏଥିରୁ ହିଁ ମୋତେ ସଢେଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସଢେଇ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଢେଇ ବ୍ୟବହାର କରିଲି । ଏହି କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେଇନାହିଁ । ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି ତିଆରି କରୁଛି । କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛି । ଗୋଟିଏ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 3-4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋତେ 8 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏବେ ପାଖାପାଖି 100ଟି କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି । 2-3 ଟି ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"

Beautiful Artifacts from Coconut Shells
ନଡ଼ିଆ ସଢେଇରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ:

ସଢେଇ କଳାରେ ସୁମନଙ୍କ ରୁଚି ଦେଖି ପରିବାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ ସହାୟତା କରନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସଢେଇ ରଖି ସୁମନଙ୍କୁ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସୁମନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । ଏପରି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କଳାକୃତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବେ ଘରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଏହା ତିଆରି କରୁଛି । "

Beautiful Flower from coconut shells
ନଡ଼ିଆ ସଢେଇରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:

ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଜିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି । ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ବସିଛି ତାହା ବାଉଁଶ ଚେୟାର । ଆଉ ଏହାକୁ ସୁମନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସୁମନଙ୍କୁ ମୁଁ ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି । ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ସହ ସେ ପାଣି ମୋଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସଢ଼େଇରେ ଏପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ।"

Deer and bunny prepared from coconut shells
ସଢେଇରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠେକୁଆ, ହରିଣ (ETV Bharat Odisha)
ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ:

ସୁମନଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ଦେଖି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସୁମନ ସେଠୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ସଢେଇ କଳା କାରିଗର । ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ । ସେ ଏବେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘରଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।"

Birds, man and artifacts from Coconut shell
ନଡ଼ିଆ ସଢେଇରୁ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ, ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

Suman with his art pieces
ସୁମନ ନିଜର କଳାକୃତି ସହିତ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : November 22, 2025 at 5:52 PM IST

KENDRAPADA COCONUT SHELL ARTISAN
COCONUT SHELL ARTIST SUMAN SETHY
ODISHA ARTISAN STORIES
ସଢେଇ କଳା ଶିଳ୍ପୀ ସୁମନ ସେଠୀ
SUMAN SETHY COCONUT SHELL ART

ETV Bharat Logo

