ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ: ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା !
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଘଡିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 82 ଦିନ ହେଲା ପଢିବାକୁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି । ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚକାଚକ୍ ବିଲଡିଂ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସହାୟିକା ବି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦେଖାନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ମାସ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲା । ଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ତାଲା ପଡି ରହୁଛି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଡିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରୁ । ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ସହାୟିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଲିଜାରାଣୀ ପାଣ୍ଡବ । ଏପରିକି ଗାଁଲୋକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପଢିବାକୁ ଛାଡୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପରଭାଇଜର ଓ ସିଡିପିଓ ବାରମ୍ବାର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗାଁ ମୁରବୀ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ।
ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଲିଜାରାଣୀ ପାଣ୍ଡବ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସହାୟିକା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ କୌଣସି ମା’ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପଠାଉ ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡିବାକୁ ଜିଦ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ।’
ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏନେଇ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଶୁକଦେଵ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛୁ । ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ସେପଟେ ନଈ, କିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବାରହା ଭୟ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ ?’
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ:
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲା ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଘଡ଼ିଆମାଳ ସରପଞ୍ଚ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ସହାୟିକା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ହେଲେ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବସାଇଥିଲି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ପିଲା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ।’
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନିଆଯିବ:
ଏନେଇ ରାଜନଗର ସିଡିପିଓ ଦୀପାଳି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହାୟିକା ଜଣଙ୍କ ଯେବେ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ।୨୦୨୪ ମସିହା ଆଗରୁ ଏହା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଥିଲା, ୨୦୨୪ ପରେ ମେନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ସହାୟିକା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବାରୁ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ୨୦୨୫ରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।ଆଗକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନେଇ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ DSWO (ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ)ଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲି । ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଟିମ ସହ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।’
ଏକମାତ୍ର ଆବେଦନକାରୀ ଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା:
ସୂଚନା ଥାଉକି, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସହାୟିକା ପଦ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କେହି ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଗାଁର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିବାରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିରୋଧ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି:
ଏନେଇ ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କୁହନ୍ତି, ‘ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ୨୦ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ୨୦ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ।’
