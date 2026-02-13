ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଡଗେ ଉଠାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭେଦଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 83 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ ପିଲା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସଚେତନତା ଚାଲିଛି । 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପିଲା ଆସିବେ । ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ ।
Published : February 13, 2026 at 8:13 PM IST
Anganwadi Helper Posting Row କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ଜାତିକୁ ନେଇ ଭେଦଭାବ ଶିକାର ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ଡେଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ । ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 83 ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସଚେତନତା ଚାଲିଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଖଡଗେ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ଜାତିଆଣର ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ । ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପେଟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ପଲ୍ଲୀ ଡେଇଁ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା କିପରି ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ।
21वीं सदी में जब हम बड़े-बड़े सामाजिक विकास और सामाजिक रिफार्म के दावे करते हैं। तब ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर/कुक के द्वारा बनाए गए भोजन को एक समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं।— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 12, 2026
पिछले तीन महीने से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बहिष्कार किया जा रहा है।… pic.twitter.com/cK2H8ciVfP
ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଖଡଗେ:
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରପଡାର ଜଣେ ଦଳିତ ସଂପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ 3 ମାସ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ ବଏକଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହା କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
ଦୀର୍ଘ 83 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଶିଶୁ:
ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପର ଭାଇଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡିପିଓ,ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ନୂଆଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ କି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇନଥିଲେ । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୂଆଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିନଥିଲେ । ତେବେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ 83ଦିନ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଜି ବି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସେହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଆସିଥିଲେ ।
ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ସେଠାକାର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି କିଛି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଓ ଧିରେ ଧିରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆସିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।’
ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ:
ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଡଃ. ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା ନୂଆଗାଁକୁ ଆସି ଉଭୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଝିଅଟିକୁ ଭେଟିଲୁ ଓ ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲୁ । ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଖୁବ୍ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସହାୟିକା ଝିଅଟି ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଓ ସିଡିପିଓ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ DSWOଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
କଣ ବିବାଦ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକା ଭାବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ । ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଜାତିଆଣର ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା