ତୁଟିଲା ବିବାଦ: 88 ଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସିଲେ ପିଲା, ପାଠ ପଢିଲେ-ଭୋଜନ କଲେ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୁଟିଲା ବିବାଦ । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ।
Published : February 16, 2026 at 5:04 PM IST
Kendrapara Anganwadi କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜାତିବାଦ ବିବାଦରେ ପଡିଲା ଯବନିକା । ଦୀର୍ଘ 88 ଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା । ପାଠ ପଢିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ପୂରି ଉଠିଥିଲା । ଏପଟେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲଡୁ ଖୁଆଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକେ କହିଲେ ଜାତିପ୍ରଥା ନୁହେଁ ଗାଁରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ।
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସିଲେ ପିଲା:
ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି । ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟା,ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ୨୦ ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ମୂଳ ଘଟଣା ?
ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଘଡ଼ିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୁନଥିଲେ ପିଲା । କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ । ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ଡେଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯୁବତୀ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉ ନାହାନ୍ତି ଓ ଗର୍ଭବତୀ,ପ୍ରସୂତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି’ ।
ଏହାବାଦ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ,ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ଡାକି ବୁଝାସୁଝା କରି ସୋମବାର ତଥା ଆଜି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିବେ ବୋଲି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
‘ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଲା’:
ଦୀର୍ଘ ୮୮ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗ୍ରାମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ବିଧାୟକ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଖେଇ ନେଇ ଆସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛାଡିଲେ । ଆଉ ବିବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ।’
‘ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ’:
ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଦିନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ । ଏନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଲଡୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛି । ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ।’
ନିୟମିତ ଆସିବେ ପିଲା:
ସିଡ଼ିପିଓ ଦୀପାଳି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବା ସେବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ । ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ । ପ୍ରଶାସନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଠାଇବେ ।’
ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଘର ପାଇଁ ଦେଲେ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:
ନୂଆଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନରେଗା କାମ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ । ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ମନରେଗାରେ କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ଘର ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଲି । ଆଗରୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରି ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦିଏ ତେବେ ଏକ ମଡେଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ବିବାଦ ତୁଟିଛି, ଆଜି ସବୁ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି । ଜାତିପ୍ରଥା ବୋଲି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଆଜିର ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରେନାହିଁ ।’
ଜାତିପ୍ରଥା ନଥିଲା ମିଛ ପ୍ରଚାର:
ତେବେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗସ୍ତ କରି ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୮ନଂ ୱାର୍ଡ଼ ସଦସ୍ୟା ସୁମତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ନ ପଚାରି କି ନ ଜଣାଇ ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାତିପ୍ରଥା କଥା ନଥିଲା କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା