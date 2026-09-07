ETV Bharat / state

ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ମହିଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍‌, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଅନୁପମା

ଅନୁପମାଙ୍କ ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ସାହୁ

KENDRAPARA AEE ARRESTED
ମହିଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଫସିଲେ ଲେଡି ଅଫିସର। ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁ । ଅଫିସ ଗାଡିରେ ବିଲ ପାସ ଟଙ୍କା ନେଇ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମାଡି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ। ଏହାପରେ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଥିଲା ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏହି ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ,କଟକଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର AEE ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ-୩୫, ତା-୦୫.୦୯.୨୦୨୬, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ,୨୦୧୮ ର ଧାରା 13(2) r/w 13(1)(b) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ​

ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ମହିଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁପମା ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ

ଏତେ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା ସହ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଟିମ। ଏହାପରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବାସଭବନରେ ତଲାସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଅନୁପମାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ ,ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ଼ିପୋଜିଟ ୬୩ ଲକ୍ଷ , ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଗୋଦାମ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫ଟି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।

Kendrapara AEE in vigilance court
ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଅନୁପମା (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଚାକିରୀ କାଳ

ଅନୁପମା ସାହୁ ଗତ ୨୦୦୩ ରେ ଅନୁଗୁଳ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ JE ଭାବରେ ମାସିକ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ ହୋଇଥିଲା। ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ ରେ ତାଙ୍କୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (Asst. Engineer) ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇ ରେଙ୍ଗାଲୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ,୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କୁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ.୨୦୨୬ ରେ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କୁ AEE ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି।

Kendrapara AEE in vigilance court
ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଅନୁପମା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଚାଲିଛି ଚଢାଉ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ

TAGGED:

KENDRAPARA VIGILANCE RAID
VIGILANCE RAID
AEE ARRESTED
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏଇଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ
KENDRAPARA AEE ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.