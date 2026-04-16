ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଡେରାବିଶ ରାମଲୀଳା, ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ସର୍ବପୁରାତନ ଡେରାବିଶ୍ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ସ୍ବୟଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 2:38 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ । ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଆଠ ଦିନ ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ନିଜ ହାତରେ ରାବଣ ବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ।

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ :
ପୌରାଣିକ କଥାନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାମ ନବମୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମ କଥାବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରନ୍ତି କଳାକାର । ଡେରାବିଶ୍ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ ବସି ରାମଲୀଳା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମା'ଙ୍କୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏକାକୀ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ନାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ପୁରୁଷ:
ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା 'ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ, ଡେରାବିଶରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଯେପରିକି ସୀତା, ସୂର୍ପଣଖା, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତାରା, ଅହଲ୍ୟା, ତ୍ରିଜଟା ଆଦି ଚରିତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି ।

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଃଖି ଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି । ରାମଲୀଳାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଅଛି । ଏହି ରାମାୟଣ ନାଟକ ଦ୍ବାରା ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ।’

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ହୁଏ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ?


ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାମଲୀଳାର ଶେଷ ଦିନ "ରାବଣ ବଦ୍ଧ" ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତୀର ଦ୍ବାରା ରାବଣ ବଦ୍ଧ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ "ବ୍ରହ୍ମଶର" କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯାହାକି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଟେ ।

ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚରିତ୍ର କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଜଣ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ତାଡକା ବଦ୍ଧ ଠାରୁ ରାମ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଆଠ ରାତି ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।’

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଡେରାବିଶ୍ :
ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ରହିଛି । ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ ହେଉଛନ୍ତିି କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୁରୁ । ହେଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଡେରାବିଶରେ ଥିବା ସଦାଶିବଙ୍କ ଏହି ଜନ୍ମପୀଠ ।

DERABISH RAMLEELA TRADITION
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

