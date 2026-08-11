ETV Bharat / state

ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଜଣେ ମହିଳା 500ରୁ 600 ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

MUSLIM WOMEN STICHES NATIONAL FLAG
100 ମହିଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 4:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Kendrapara Women Tricolor Making କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ହାତରେ କଇଁଚି, ପାଖରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍‌, ସାମ୍ନାରେ ତିନି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା । କେହି କପଡ଼ାକୁ ମାପ ଅନୁସାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତ, କେହି ତିନି ରଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରି ସିଲାଇ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉପରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଇଁଚି, ସୂତା ଓ ସିଲେଇ ମେସିନ ସହ ଏମାନଙ୍କ ସମୟ ବିତୁଛି । କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅର୍ଡର ପୂରଣର କାମ ନୁହେଁ ଏହା ଦେଶର ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ 'ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ତିଆରି କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ।

ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ । ଏଠାରେ ଥିବା ‘ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ’ର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା 'ତ୍ରିରଙ୍ଗା' । ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫର୍ ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ିବ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା । ଗତବର୍ଷ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 62,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥର ଏମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ ହେଉଛି 1,50,000(ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ) ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବେ । ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକତାର ଉଦାହରଣ, 100 ମହିଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପତାକା (ETV Bharat Odisha)

ଏଥର ଦେଶ ପାଳିବ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଶୁଭ ଦିବସ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କାମ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପତାକା ତିଆରି କରି ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟାମାନେ।

ରିଜୱାନା ପରୱିନ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ​ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛୁ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ସବୁଜ କପଡାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟି ସେଥିରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛୁ । ଚଳିତଥର ​ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବୁ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ’’

Muslim Women stiches National flag
ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ରୋଜଗାର ସହ ଦେଶଭକ୍ତିର କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି :

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ବଣ୍ଟାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବଣ୍ଟା ଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧିନସ୍ଥ ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟଗୁଡିକୁ ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୋଟ ୬୨ ହଜାର ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ପାଇଛି ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ । ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୭୨ ଜଣ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ପତାକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।

ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସିତାରା ବେଗମ୍ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ସିଲେଇ କରୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍, ବେଡସିଟ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ କାମ କରୁଥିଲୁ । ଏବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାମ, ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରୁ କରୁଛୁ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରି ଦାଗ ଦେଉ। ପରେ କଟର୍ ମେସିନରେ ତିନି ପିସ୍ ବାହାର କରି ତାକୁ ସିଲାଇ କରି ଗୋଟେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆକାର ଦେଉ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି ପରେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ବସାଯାଏ ।"

Muslim Women stiches National flag
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହିଳା ଶକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

" ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଯାଉଥିଲୁ । ଏବେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି । ଗତବର୍ଷ ୧୦ ରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଏଥର ବେଶୀ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିବାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସିତାରା ବେଗମ୍

4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପତାକା:

ଗୋଲରାହାଟ ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ୧୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ରେଶମା ବେଗମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଟେଲରିଂ ମେସିନ ଆଣି ସିଲାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ । ପରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ "ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ।" ତାହା ପରଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା । ୧୦ ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କାମରେ ୧୦୦ ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Muslim Women stiches National flag
ଦେଢ ଲକ୍ଷ ପତାକା କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲା ଓରମାସ୍ ଏବଂ ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହ "ମିଶନ ଶକ୍ତି" ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଯୋଗାଇବ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରୁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଚଳିତଥର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୭୫' ଲମ୍ବ ଓ ୪୫' ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରେଶମା ଓ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ।

ରେଶମା ବେଗମ କୁହନ୍ତି ‘‘ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ଏବଂ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ମହିଳାମାନେ ଯୋଡ଼ିହେଲେ । ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍‌ ୟୁନିଫର୍ମ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛୁ। 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛୁ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ୯୦ ହଜାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଶମା ବେଗମ ।

ଏଠାରେ ​ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାର ସାଇଜ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ୩୦ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୨୦ ଇଞ୍ଚ । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଜଣେ ମହିଳା ୫୦୦ ରୁ ୬୦୦ ପତାକା ତିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ସିଲେଇ କରୁଥିବା ମହିଳା ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ‘ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ’ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରେଶମା ବେଗମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ସାବାସ୍‌ ରେଶମା: ଆର୍ଥିକ ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଖାଇଲା ବାଟ, 72 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ତାଲା ? ସହାୟତା ନମିଳିଲେ ରୋଜଗାର ହରାଇବେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତ୍ରିରଙ୍ଗା
INDEPENDENCE DAY 2026
KENDRAPARA MAHILA TRIRANGA MAKING
NATIONAL FLAG MAKING ODISHA
KENDRAPARA WOMEN TRICOLOR MAKING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.