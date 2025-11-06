ନିଶା କବଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭବିଷ୍ୟତ, କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
ଦିନକୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଦ ଓ ବ୍ରଉନ ସୁଗାର ବେପାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି ।
Published : November 6, 2025 at 8:54 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନିଶା କବଜାରେ ପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଆଗରୁ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଚୋରା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଏବଂ ବ୍ରଉନ ସୁଗାର ବେପାର ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଦ ଓ ବ୍ରଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟାପାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହା କବଳରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି । ତୁରନ୍ତ କଡ଼ା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ନୀରବ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକର ୨୪୯ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଚୋରା ମଦର ଆସର ଜମୁଛି । ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶା କାରବାର ଚାଲୁଛି । ସକାଳରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ପାଲଟୁଛନ୍ତି ନିଶା ବ୍ୟାପାରୀମାନେ । ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବାଧ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା ମେଲାଇଲାଣି ।
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ମାଡ଼ିଚାଲିଛି:
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୟାଧର ଧଳ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା କାରବାର ଓ ଚୋରା ମଦ ବେପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ମିଳେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ, ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଜେଲ ପଠାଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି । ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଫୋନ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାଏ, ତେବେ କିଛି ମିନିଟ ଭିତରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ୬୭ଟି ଠିପି ବନ୍ଦ ଓ ୨୦ଟି ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି ।
ଲାଇସେନ୍ସ ଖାରଜ ହେବା ଭୟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଢାଉଛି ଚେର:
ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଦ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଥାଏ । ସେତିକି ରାଜସ୍ୱ ନଦେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୁଏ । ଦୋକାନୀମାନେ ରାଜସ୍ବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ହେଉ ଅବା ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦୋକାନରେ ହେଉ ଅବା ବାହାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବେଆଇନ କାଉଣ୍ଟର, ତଥା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବିକ୍ରି କରି ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆଇନ:
ମଦ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ମଦ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମାସେ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ ସେହିପରି ମଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଇନ ନଥିବା କାରଣରୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଜାମିନ ନେଇ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧି ।
ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଯଦିଓ ଆଇନତଃ ୬୭ ଠିପିବନ୍ଦ ଓ ୨୦ଟି ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଶା ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ମଦ ଦୋକାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରା ନିଶା କାରବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଚୋରା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଛି । ଏପରିକି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କବଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗଳିକନ୍ଦି, ଛକ, ପାନ ଦୋକାନରେ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି " ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୟାଧର ଧଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବାରମ୍ବାର ଚଢାଉ ଫଳରେ କମୁଛି ନିଶା କାରବାର:
ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଥିବା ନିଶା କାରବାର ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା (୭ମାସ) ମୋଟ ୬୭୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛୁ । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ୬୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏନେଇ ୧୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କାର ଓ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଚୋରାମଦ ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ID liquor କୁହାଯାଏ । ଏହି ମଦ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ । ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ଏହି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ କମିଯାଇଛି । ଏହି ମଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଆଡୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିଲା । ଗତ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୧ ହଜାର ଲିଟର ରନ୍ଧା ମଦ ଜବତ କରିଛୁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ।"
୧୯,୯୮୬ ଲିଟର ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛୁ:ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ:
"ଏପ୍ରିଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ନପାଇ ଚୋରାରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବେପାର କରୁଥିବା ୬୯୦ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୯,୯୮୬ ଲିଟର ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ନକଲି ମଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ । ସେମାନେ ଵାହାରୁ ସ୍ପିରିଟ ଆଣି ନକଲି ମଦ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲୁ । ଏହି ମାମଲାରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ୬୦ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ । ରନ୍ଧା ଚୋରା ମଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହେଲେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ" ବୋଲି ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ।
ବଢୁଛନ୍ତି ଚୋରା ବେପାରୀ:
ଚୋରାମଦ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବେପାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି," ଅବକାରୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜେଲରେ ରହି ପରଦିନ ସାଧାରଣ ଜାମିନରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କଲେ ବି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି । ଯେତେ ଥର ଗିରଫ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକ ପରେ ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅପରାଧୀ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କମିଶନରଙ୍କ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି । ଏପରି ହେଲେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ ।"
