ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ' !

କିଛି ଦନ ତଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ବାରଦିଆରେ ଚୋରା ମଦ ବିକୁଥିବା ବେପାରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 2, 2026 at 2:40 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସର 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ' ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ' ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚୋରା ମଦ ବେପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜନୈକ ସଚେତନ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ ମରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା, ଡେରାବିଶ ଥାନା ଓ ସଦର ଥାନାରେ ପୋଲିସର 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ' ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ'ର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏପଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ମାଡ ମାରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ । ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ସହ ମିଶି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗାଡି ଭିତରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିବା ସହିତ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଦିଆ ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେହି ଗାଁର ବିନୋଦ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଯୁବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ଓ ୧୮ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୬ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ବାରଦିଆରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଗତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସଆଇ ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବାରଦିଆରେ ଚୋରା ମଦ ବିକୁଥିବା ବେପାରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିନୋଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାର ଭିଡିଓ କରିବା ସହିତ ଚୋରାମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିନୋଦଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡିରେ ନେଇଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।ଏହା ପରେ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ଯାଏଁ ବସାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରାଜନଗର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୩୩୩/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯିବା ସହିତ ମାଡ ମରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିନୋଦ । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

"ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

