ETV Bharat / state

ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା: ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ଯୁବକ ବାଇକରେ ଯିବା ବେଳେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପେଟରେ ପଶିଯାଇ ପିଠି ପଟେ ବାହାରି ପଡିଥିଲା । କଟକ ଏସସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

kendrapada youth critically injured after dry tree branch shoved into his stomach
ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁଷି ହୋଇଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 3:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏମିତି ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ ! ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍‌ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁସି ହୋଇଗଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡାଳଟି ପେଟରେ ପଶି ପିଠି ପାର୍ଶ୍ବରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

Pabitra Pradhan, alias Bichitra
ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବିଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡ଼ାଳ:
ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇପୁର ଗାଁର ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବିଚିତ୍ର ।​ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପବିତ୍ର ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲେ । କଂସାର ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ରଙ୍କ ପେଟରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ।

Pabitra Pradhan, alias Bichitra
ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବିଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଇଚ୍ଛାପୁର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ଗଛ ଡାଳଟିକୁ କେବଳ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଂସାର ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ​"ବାଇପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ, ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । ସେ ଏକୁଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳକୁ ପୋକ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଗଛଟି ବାଇକ ଉପରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଯାଇ ପିଠି ପଟରେ ବାହାରି ଯାଇଛି । ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଖରେ ସବୁ ଗଛ ପୋକ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।" ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହିଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ମଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାଟି ହଟାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଧାପନ୍ତରିଆ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା: ଠିକାଦାର ମାରିଲେଣି ଛୁ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ

ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଛୁଟିରେ ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଜାଯାଇଛି ବାଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା
ପେଟରେ ଗଛ ଡାଳ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
DRY TREE BRANCH SHOVED
KENDRAPADA YOUTH INJURED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.