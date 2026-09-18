ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା: ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଯୁବକ ବାଇକରେ ଯିବା ବେଳେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପେଟରେ ପଶିଯାଇ ପିଠି ପଟେ ବାହାରି ପଡିଥିଲା । କଟକ ଏସସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 18, 2026 at 3:32 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏମିତି ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ ! ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁସି ହୋଇଗଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡାଳଟି ପେଟରେ ପଶି ପିଠି ପାର୍ଶ୍ବରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡ଼ାଳ:
ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇପୁର ଗାଁର ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବିଚିତ୍ର । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପବିତ୍ର ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲେ । କଂସାର ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ରଙ୍କ ପେଟରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ।
କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଇଚ୍ଛାପୁର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ଗଛ ଡାଳଟିକୁ କେବଳ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଂସାର ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବାଇପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ, ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । ସେ ଏକୁଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳକୁ ପୋକ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଗଛଟି ବାଇକ ଉପରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଯାଇ ପିଠି ପଟରେ ବାହାରି ଯାଇଛି । ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଖରେ ସବୁ ଗଛ ପୋକ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।" ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହିଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ମଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାଟି ହଟାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା