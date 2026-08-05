ETV Bharat / state

ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମଦ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ! ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ! ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ମାରି ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

YOUTH MURDERED BY HIS FRIENDS
ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମଦ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ମଦ ପିଆଇ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ । ସପ୍ତାହେ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶଷରେ ଆଜି ବୁଜିଲା ମୋ ପୁଅ । ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଅମରଜ୍ୟୋତି କରଙ୍କ ମା' ଉଷାରାଣୀ କର । ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଧିନ ତରଜଙ୍ଗା ଗାଁର ଘଟଣା । ଗତ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମଦ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ! (ETV Bharat Odisha)

ମୃତକଙ୍କ ମା ଉଷାରାଣୀ କର କୁହନ୍ତି ଯେ,୨୯ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍‌ ଆସିଥିଲା । ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା । ମୁଁ ଆସିଥିଲି,ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ ମୁଁ ବି ଏଠି ରହେନା । ତାର +3 ଆଡମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି । ତାକୁ ଫୋନ୍‌ କଲେ ଯେ ତୁ ଆସେ (ସେଠିକି), ଆମେ ଓଲଢି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବ।, ସେ ମନା କଲା ମୁଁ ପିଇବିନି କି ଯିବିନି । ମୋ ବୋଉ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବିନି । ସେମାନେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ ? ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ମୋ ବୋଉ ପାଟି କରିବ, ତମେ ଯାଅ ବୋଲି ପୁଅ କହିଲା । ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କଲ୍‌ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ।

ମୃତକଙ୍କ ମା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଲା ଏଭଳି କରିକି ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ।​ ତା ପରେ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗୁଳିଆ(ପୁଅ)ର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଛତା ମେଡିକାଲରେ ଅଛି । ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଛତାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ଏସସିବି ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ତା ବ୍ରେନ୍‌ ଡେଡ୍‌ ହେଇସାରିଛି । ତାକୁ ଫୋନ୍‌ କରିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କର ଆଉ ଜଣେ ମଣ୍ଟୁ । ଏଇ ଦି'ଜଣ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ । ଫୋନ୍‌ ରେକର୍ଡିଂ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍‌ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏତେ ଜୋର ବ୍ରେନ୍‌ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହବନାହିଁ, ଯେ ୭୦% ବ୍ରେନ୍‌ ନାହିଁ । ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଶୁଣି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍‌ କରିନି ତାକୁ ଚତୁରତାର ସହ ମଦ ଦିଆହେଇଛି । ପୁଅକୁ ମାରି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍‌ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲସର୍ ମାଡ଼ ହବ, ତାହେଲେ ପଲସର୍‌ର କଣ ହବ,ତା ଆଗ ରହିବ ତ ?​ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ମୋ ପିଲାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲେ ବି କମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବନମାଳୀ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି,"ଏ ଘଟଣା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଏ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ । ଗୋଟେ ବାଳୁତ ପିଲା, ୧୭-୧୮ ବର୍ଷର ପିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ।​ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ପିଟି କି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ରୋଡ୍‌ରେ।ଯେତିକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ, ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ପୋଲିସ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।"


ସମାଜସେବୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଏ ମାରିଛି, ତାହା ସଂବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି,ଏସପିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏନେଇ ଡେରାବିଶ ଆଇଆଇସି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି, ୧୯୯/୨୦୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ କେହି ଏଯାଏଁ ଅଟକ ନାହାଁନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଅସୁସ୍ଥ' ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ! ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ... କାମ ଅନେକ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

YOUTH MURDERED BY HIS FRIENDS
ALCOHOL CONSUMPTION ISSUE
FAMILY ALLEGATION YOUTH MURDER CASE
ମଦ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗ
KENDRAPADA TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.