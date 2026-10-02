ETV Bharat / state

ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର

ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳିତାରୁ ତିଆରି ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଥାଏ । ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁନଥିବା ମହିଳା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Women Turn Jute Into Livelihood Empowering 26 Members Through Handmade Products
ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ସତ୍ତ୍ବେ, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 5:02 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସୁନେଲି ତନ୍ତୁ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝୋଟ ସାଜିଛି ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଇସରତ୍ ଜାହାଁ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଏକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଓ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାତବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ଏଥିରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ସାଉଁଟୁଥିବା ଏହି ଝୋଟରୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଅନୁଦାନ ଦ୍ବାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇସରତ୍ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ

କାହିଁକି ଝୋଟରୁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ?


୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଇସରତ୍ ସିଲେଇ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । କୋଭିଡ୍ ପରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁଠାରେ ସିଲେଇ କାମ କରାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜୁଟ୍ (ଝୋଟ)ରୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ୪-୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଝୋଟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଓ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ବୋଲି ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।

ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ସତ୍ତ୍ବେ, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ...


ଇସରତ୍ ଜାହାଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ନପୂରୁଣୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଇସରତ୍‌ଙ୍କ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ମିଳିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ଏଠାରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୃହିଣୀ ମହିଳା ମାନେ ନିଜର ଘରକାମରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଙ୍କା ସମୟକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନିଯୋଗ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ।

Beautiful bag made of jute
ଝୋଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ମହିଳା:
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଶାଳ ପତ୍ର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ଚାଟରା ଚକଡ଼ାରେ ଥିବା ଶାଳପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସିଲାଇ କରି ଦିଆଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଶାଳପତ୍ର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସିଲେଇ କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଶାଳପତ୍ର ସିଲେଇ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସବୁ କାମଗୁଡିକ ମହିଳା ମାନେ ମିଶି କରିଥାନ୍ତି...

  • ନଳିତା ବ୍ୟାଗ ସିଲେଇ
  • ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ
  • ଚିତ୍ରକାରୀ
  • ଉଲ୍ କାମ
Ishrat is training women.
ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଇସ୍‌ରତ (ETV Bharat Odisha)

ଝୋଟରୁ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ:
ଝୋଟ ବା ଜୁଟ୍‌ରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...

  • ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍
  • ଫାଇଲ୍
  • ଫୋଲ୍ଡର୍
  • ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍
  • ବୋତଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍
  • ଅଫିସ୍‌ ବ୍ୟାଗ୍
  • ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍
  • ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍
  • ଆସନ
  • ଲେଟର ହୋଲ୍ଡର
Women are displaying artworks made of wool.
ମହିଳାମାନେ ଉଲ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକୃତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକୁ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳିତାରୁ ତିଆରି ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଥାଏ । ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ବରାଦ ମିଳେ । ଆମେ ତିଆରି କରି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ।

The woman is sewing.
ମହିଳା ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଆୟ ହୁଏ ?


ଆମର ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆୟ ୫ ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା । ବାକି ଆମେ ନିଜେ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି । ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ବାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।

Artworks created by women
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ସହାୟତା:


ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜୁଟ୍ ମେସିନ୍, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେସିନ୍, ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ମେସିନ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ୮ ଟା ମେସିନ୍‌ରେ କାମ ଚାଲୁରହିଛି । କିଛି ମେସିନ୍‌ ଘରୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନେ ସିଲେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ ବୋଲି ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।

Israt Jahan, founder of the Swadhin Producers Group.
ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇସରତ୍ ଜାହାଁ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି ମହିଳା ସଦସ୍ୟାମାନେ ମାସିକ କିଛି ପରିମାଣରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ହେଉନଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଆସମା ବିବି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସିଲେଇ କାମ କରେ । ତା’ ସହିତ ଏହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ (PG)ରେ ପତ୍ର କାମ, ସିଲେଇ, ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି, ଝୋଟ କାମ କରିଥାଏ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି କାମ କରୁଛୁ । କିଏ ବ୍ୟାଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲଗାଇଦିଏ, କିଏ ଫାଇଲ୍ ଲଗାଇଦିଏ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଗ୍ କାମ କରେ । ବିଶେଷ କରି ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ଓ ଫିନିସିଂ କାମ କରେ ।"

26 female members
୨୬ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

"ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ । ସେହି ହିସାବରେ ଯେତିକି କପଡ଼ା କଟା ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ସେହି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଡର ମିଳେ ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁ । ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା କାମ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ କରିବୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଜଗାର ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"~ ସଦସ୍ୟା ଆସମା ବିବି

Swadhin Producers Group
ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ (ETV Bharat Odisha)

୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ:
ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ରାଜିଦା ଖାନମ୍‌ କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ୍‌ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି କାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।​ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କପଡ଼ା ଆମେ କଟକରୁ ଆଣିଥାଉ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମିଟର ପିଛା ୩୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମିଟର କପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ୩ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ । ଆମ ବ୍ୟାଗ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।"

"ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ୩ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।​ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ କାମର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତୁ, "ବୋଲି ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ରାଜିଦା ଖାନମ୍‌ କହିଛନ୍ତି।



ରୋଜଗାର ଆଶାଜନକ ହେଉନାହିଁ:
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର ସିଲେଇ, ଝୋଟରୁ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଫାଇଲ୍, ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିଥାଏ ।​ ଘରର ସମସ୍ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ସାରି, ନିଜେ କିଛି କରିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶାରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସେ । ଆମେ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଛତା ସ୍ଥିତ 'RSETI' ରୁ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲୁ । କାମ ଶିଖିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ​ତେବେ ଆମର ରୋଜଗାର ଯେପରି ହେବା କଥା ସେପରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

"ଆମେ ଏଠାରେ ଇସରତ୍ ଭାବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରି ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛୁ । ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କାମ ସହ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।"~ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ

ଭେଦଭାବ ଠାରୁ ଉପରେ ଏକତାବାଦ:
ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆରା । ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସଦସ୍ୟା ସୁଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଆମର ଛୁଆଁ-ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମିଳି ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ । ଇସରତ୍ ଦିଦି ଆମକୁ କାମ ନ ଆସିଲେ କହିଦିଅନ୍ତି । ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ।"


ମିଳିବ ବେପାର ପାଇଁ ବଜାର ଓ ଅନୁଦାନ:
ମହିଳା ମାନେ ଝୋଟରୁ​ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପିଏମ୍ ମହିଳାଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତଥା ଅନୁଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ ।"

ଇସରତ୍‌ଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ଇସରତ୍ ଜାହାଁ । ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ତଥା ସଫଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାକିର ହୁସେନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ୧୩ ନଂ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା । ଝୋଟରୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି । ଦିନେ ଘରକୋଣରେ ରହି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିବା ଇସରତ୍ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ କାମ, ଏମ୍ରୋଡୋରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାନ୍ତସାହି-ଗଣ୍ଡାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପ୍ରତିବାଦ

ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା, ୫୦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା

‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ସଫଳ ମହିଳା ଇସରତ ଜାହାଁ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହିଳା ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦ
KENDRAPADA WOMEN ENTREPRENEURSHIP
KENDRAPADA JUTE PRODUCTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.