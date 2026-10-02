ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର
ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳିତାରୁ ତିଆରି ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଥାଏ । ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁନଥିବା ମହିଳା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 2, 2026 at 5:02 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସୁନେଲି ତନ୍ତୁ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝୋଟ ସାଜିଛି ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଇସରତ୍ ଜାହାଁ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଏକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଓ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାତବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ଏଥିରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ସାଉଁଟୁଥିବା ଏହି ଝୋଟରୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଅନୁଦାନ ଦ୍ବାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇସରତ୍ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
କାହିଁକି ଝୋଟରୁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ?
୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଇସରତ୍ ସିଲେଇ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । କୋଭିଡ୍ ପରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁଠାରେ ସିଲେଇ କାମ କରାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜୁଟ୍ (ଝୋଟ)ରୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ୪-୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଝୋଟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଓ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ବୋଲି ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ...
ଇସରତ୍ ଜାହାଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ନପୂରୁଣୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଇସରତ୍ଙ୍କ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ମିଳିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ଏଠାରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୃହିଣୀ ମହିଳା ମାନେ ନିଜର ଘରକାମରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଙ୍କା ସମୟକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନିଯୋଗ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ମହିଳା:
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଶାଳ ପତ୍ର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ଚାଟରା ଚକଡ଼ାରେ ଥିବା ଶାଳପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସିଲାଇ କରି ଦିଆଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଶାଳପତ୍ର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସିଲେଇ କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଶାଳପତ୍ର ସିଲେଇ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସବୁ କାମଗୁଡିକ ମହିଳା ମାନେ ମିଶି କରିଥାନ୍ତି...
- ନଳିତା ବ୍ୟାଗ ସିଲେଇ
- ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ
- ଚିତ୍ରକାରୀ
- ଉଲ୍ କାମ
ଝୋଟରୁ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ:
ଝୋଟ ବା ଜୁଟ୍ରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...
- ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍
- ଫାଇଲ୍
- ଫୋଲ୍ଡର୍
- ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍
- ବୋତଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍
- ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍
- ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍
- ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍
- ଆସନ
- ଲେଟର ହୋଲ୍ଡର
ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକୁ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳିତାରୁ ତିଆରି ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଥାଏ । ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ବରାଦ ମିଳେ । ଆମେ ତିଆରି କରି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ।
କେତେ ଆୟ ହୁଏ ?
ଆମର ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆୟ ୫ ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା । ବାକି ଆମେ ନିଜେ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି । ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ବାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା:
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜୁଟ୍ ମେସିନ୍, ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେସିନ୍, ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ମେସିନ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ୮ ଟା ମେସିନ୍ରେ କାମ ଚାଲୁରହିଛି । କିଛି ମେସିନ୍ ଘରୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନେ ସିଲେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ମେସିନ୍ କିଣିବୁ ବୋଲି ଇସରତ୍ ଜାହାଁ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି ମହିଳା ସଦସ୍ୟାମାନେ ମାସିକ କିଛି ପରିମାଣରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର ହେଉନଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଆସମା ବିବି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସିଲେଇ କାମ କରେ । ତା’ ସହିତ ଏହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ (PG)ରେ ପତ୍ର କାମ, ସିଲେଇ, ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି, ଝୋଟ କାମ କରିଥାଏ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି କାମ କରୁଛୁ । କିଏ ବ୍ୟାଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲଗାଇଦିଏ, କିଏ ଫାଇଲ୍ ଲଗାଇଦିଏ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଗ୍ କାମ କରେ । ବିଶେଷ କରି ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ଓ ଫିନିସିଂ କାମ କରେ ।"
"ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ । ସେହି ହିସାବରେ ଯେତିକି କପଡ଼ା କଟା ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ସେହି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଡର ମିଳେ ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁ । ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା କାମ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ କରିବୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଜଗାର ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"~ ସଦସ୍ୟା ଆସମା ବିବି
୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ:
ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ରାଜିଦା ଖାନମ୍ କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି କାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋଟ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କପଡ଼ା ଆମେ କଟକରୁ ଆଣିଥାଉ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମିଟର ପିଛା ୩୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମିଟର କପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ୩ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ । ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।"
"ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ୩ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ କାମର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତୁ, "ବୋଲି ସ୍ଵାଧୀନ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ରାଜିଦା ଖାନମ୍ କହିଛନ୍ତି।
ରୋଜଗାର ଆଶାଜନକ ହେଉନାହିଁ:
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର ସିଲେଇ, ଝୋଟରୁ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଫାଇଲ୍, ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିଥାଏ । ଘରର ସମସ୍ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ସାରି, ନିଜେ କିଛି କରିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶାରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସେ । ଆମେ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଛତା ସ୍ଥିତ 'RSETI' ରୁ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲୁ । କାମ ଶିଖିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ତେବେ ଆମର ରୋଜଗାର ଯେପରି ହେବା କଥା ସେପରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
"ଆମେ ଏଠାରେ ଇସରତ୍ ଭାବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରି ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛୁ । ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କାମ ସହ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।"~ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ
ଭେଦଭାବ ଠାରୁ ଉପରେ ଏକତାବାଦ:
ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆରା । ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସଦସ୍ୟା ସୁଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଆମର ଛୁଆଁ-ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମିଳି ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ । ଇସରତ୍ ଦିଦି ଆମକୁ କାମ ନ ଆସିଲେ କହିଦିଅନ୍ତି । ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ।"
ମିଳିବ ବେପାର ପାଇଁ ବଜାର ଓ ଅନୁଦାନ:
ମହିଳା ମାନେ ଝୋଟରୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପିଏମ୍ ମହିଳାଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତଥା ଅନୁଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ ।"
ଇସରତ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ଇସରତ୍ ଜାହାଁ । ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ତଥା ସଫଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାକିର ହୁସେନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ୧୩ ନଂ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା । ଝୋଟରୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି । ଦିନେ ଘରକୋଣରେ ରହି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିବା ଇସରତ୍ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ କାମ, ଏମ୍ରୋଡୋରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା