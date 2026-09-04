ମାଟି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ପତି-ପତ୍ନୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଚାଲିଗଲା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଜୀବନ
ତୁଳସୀପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ । ମୃତକଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁ ବି ମିଳୁନି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 4, 2026 at 12:39 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଗାଁରେ । ମୃତକ ହେଲେ ହୃଷିକେଶ ଜେନା । ଆହତ ରେଣୁବାଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାଟି କାନ୍ଥ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ଭେଦି ଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୃଷିକେଶ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁବାଳା ଜେନା ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଡୋଶୀ ମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ହୃଷିକେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁବାଳା ଜେନା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବୋହୂକୁ ବଞ୍ଚାଇଲି, ପୁଅ ଆରପାରିରେ...
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ମୃତକଙ୍କ ମା’ ମମତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଗାରଟା ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ । ରାତିରେ ବୋହୂ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା । ଉଠିକି ଯାଇ ଦେଖିଲି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋହୂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି । ଜାଗା ଘର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ବି ଫଳଶୂନ ।’
ଘର ନାହିଁ...
ତେବେ ବୃଦ୍ଧା ମମତା ଜେନା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଜାଗା କି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଧାଇଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋହୂ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ କାନ୍ଥ ପଡିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କାନ୍ଥ ପଡିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଦୁଇ ମୃତ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଜିଲା କାଳ ! ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ
ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳେ ଉଜୁଡିଲା ସଂସାର; କାନ୍ଥ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା