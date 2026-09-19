ETV Bharat / state

ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍: ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେବା ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Tragic Road Accident Truck ran over auto rickshaw driver one dead several injured
ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ମାଲ୍‌ବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।​ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧିନ ଇନ୍ଦୁପୁର-ନିକିରାଇ ରାସ୍ତାର ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।

Accident-hit auto-rickshaw
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍:
ସକାଳ ସମୟରେ OD29L 7365 ନମ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦୁପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା OD29F 4481 ନମ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଅଟୋକୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାଡିବସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ:
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋର ଚାଳକ ନିକିରାଇ ଥାନାଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଣା ଗାଁର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ଓ ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।

​ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଦାମ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରକଟି ଅଟୋ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପଠାଇଥିଲୁ । ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେବାକୁ ବସିଥିଲା"​ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


​ଖବର ପାଇ ସଦର ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଟୋ ଓ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି । ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା: ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ଅଧାପନ୍ତରିଆ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା: ଠିକାଦାର ମାରିଲେଣି ଛୁ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ

ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଟ୍ରକ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା
KENDRAPADA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.