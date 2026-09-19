ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍: ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେବା ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 19, 2026 at 3:56 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ମାଲ୍ବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧିନ ଇନ୍ଦୁପୁର-ନିକିରାଇ ରାସ୍ତାର ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍:
ସକାଳ ସମୟରେ OD29L 7365 ନମ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦୁପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା OD29F 4481 ନମ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ଟି ଅଟୋକୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାଡିବସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ:
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋର ଚାଳକ ନିକିରାଇ ଥାନାଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଣା ଗାଁର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ଓ ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଦାମ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରକଟି ଅଟୋ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପଠାଇଥିଲୁ । ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେବାକୁ ବସିଥିଲା"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ସଦର ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଟୋ ଓ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି । ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା: ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଅଧାପନ୍ତରିଆ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା: ଠିକାଦାର ମାରିଲେଣି ଛୁ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ
ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା