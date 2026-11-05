କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ହଟିବ ଶିଳ୍ପଶୂନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ୟାଗ ! ୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ୨୦ଟି MSME ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ
Kendrapada MSME Project: ପୂରଣ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ । ସ୍ବାଧୀନତାର ୭୯ ବର୍ଷ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶିଳ୍ପାୟନ । ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 5, 2026 at 5:01 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଳ୍ପର ଅଭାବ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଆଶା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦ଟି MSME ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସେତେଟା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି ଏକ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର, ପରିବାର ଓ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ । କେହି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଶା । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ବା ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ୨୦ଟି MSME ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଖବର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
୨୦ଟି MSME ପ୍ରକଳ୍ପ:
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଡିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତୁରୀ ଠାରେ ୯୯ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ୨୦ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ।
୩୮.୮୮୪ ଏକର ଜମି ବିକଶିତ କରିବ IDCO:
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭୂମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ୩୮ ଏକର ଜମିକୁ ଇଡ୍କୋ (IDCO) ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ଓ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଡ୍କୋ ଦ୍ବାରା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରୋଜଗାର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ । ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ତଥା ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଦାଦନ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଏହି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
'ଘର ପାଖରେ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଶାଗ-ପଖାଳ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ'
ଏନେଇ ପନ୍ତୁରୀ ଗାଁର ଚାଷୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଗାଁରେ ହାରାହାରି ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏଠାକାର ଲୋକେ କେବଳ ଚାଷ କାମ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରନ୍ତି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପରିବେଶ ବା ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାମ ପାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯାଇ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଇ ଖାଇବା ବଦଳରେ, ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରହି ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ରହିବେ । ତେବେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ ।’
ହଟିବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:
ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦାଦନ ଶ୍ରମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧିର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ । ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଧାନଚାଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ।’
ପନ୍ତୁରୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ପନ୍ତୁରୀ ଠାରେ ଥିବା ୩୮ ଏକର ଜମିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ସଂପ୍ରସାରଣ ନିଗମ (IDCO) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏହି ଜମିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି । ଜମିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କ୍ଷଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ୩୮ ଏକର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି (ସବୁଜ ଶକ୍ତି) ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିକାଶ) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା