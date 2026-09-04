ETV Bharat / state

ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ (ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ) କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ​ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ୨୪,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

kendrapada ship building cluster jobs migrant labour
ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 6:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପଗତ ପରିଚୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସିପବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (NSHIPOL)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ନିୟୁତ ଗ୍ରସ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିପ୍‌ୟାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ପରିସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପଥେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ପଢନ୍ତୁ....

ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଜାହାଜ କାରଖାନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡା ଅଞ୍ଚଳର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ (ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ) କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ​ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୪,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । NSHIPOLକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ (SBDS) ଅଧୀନରେ ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା NSHIPOL:
ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ​ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କାରବାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ପରିସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା । ​NSHIPOL ଗତ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ଵୀପ ସ୍ଥିତ ‘ଇଫକୋ’ (IFFCO) ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଢ଼ିଉଠିବ । ଏହା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Shipyard will bring prosperity to industrially empty Kendrapara
ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି:
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ, ଇସ୍ପାତ ଫେବ୍ରିକେଶନ, ମେରାଇନ୍ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣକାରୀ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁବିଧା ରହିବ । ଓଡ଼ିଶା ମେରିଟାଇମ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରପୋଜ ଭେଇକିଲ୍ (Special Propose Vehicle) ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ଅଢେଇ ହଜାର ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଭାଙ୍ଗୁ'
ଜାହାଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା ଆଗରୁ ମହାକାଳପଡା ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ ମହାକାଳପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣୀ କରାଯାଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାହାଜ କାରଖାନା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏ.ଏମ.ଏନ.ଏସ୍‌ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଉପୁଜିଛି ।

'ଆମର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ'
ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡଟୁବି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି କହିଛନ୍ତି, "ଜାହାଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦଳ ଆସିଥିଲେ । ଆଶା ଅଛି ଏଠାରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ ଆମର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଷ୍ଟିଲ କାରଖାନା ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା । ବଡଟୁବି, ନିପାଣିଆ, ବରଜ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା କିଛି ଜାଗାରେ ଜାହାଜ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ମହାନଦୀ ବିପରୀତରେ ଜାହାଜ କାରଖାନା ନିର୍ମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ।"

ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ସେଠାରେ ନିହାତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । କାମ କଲେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ । ଦାଦନ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି କହିଛନ୍ତି ।

କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ:
ବତୀଘର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଭଳି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଉନାହାଁନ୍ତି । ଜାହାଜ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଚାକିରି ପାଇବେ । ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।​ ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ଆହୁରି ଭଲଭାବେ ମାଛ ଧରିପାରିବୁ ଓ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ଘରେ ବସି ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ।"



ବଡଟୁବି ବାସିନ୍ଦା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳକହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୩ ବର୍ଷ । ଏଠାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛୁ । ଆମେ ମାନେ ଚାଷ କାମ, ମୂଲମଜୁରି ଖଟୁ ଓ ମାଛ- କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁ । ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆମକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ । ମୋ ପୁଅ ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା ।"

NSHIPOL gets approval for shipbuilding cluster in Odisha
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ NSHIPOLକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି (ETV Bharat Odisha)

'ଚାଷ ନାହିଁ କି ମାଛ ନାହିଁ, କାରଖାନା ହେଲେ ଚଳିବ ସଂସାର' ମହିଳା:
କାରଖାନା ହେଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ରୀନା ମଣ୍ଡଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ଦେଢ଼ ହଜାରରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଆମର ଚାଷ, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ । ଡାଲି ଜାତୀୟ ମୁଗ, ବିରି କି ପରିବା ଚାଷ ସେସବୁ ଆମ ମାଟିରେ କିଛି ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ଧାନ ଚାଷ କରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛୁ । ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ । କିଛି ଲୋକ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାଁନ୍ତି । ଏବେ ଏଠାକୁ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।"


'କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ'
ବତୀଘର ସମିତିସଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣପଦ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି,"NSHIPOL ଦ୍ଵାରା ୨୪୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜାହାଜ କାରଖାନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିବେ ।"

​ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲର ବତିଘର, ନିପାଣିଆ ଏବଂ ସରଳୀକୁଦ ଭଳି ତିନୋଟି ମୌଜାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ ରୁ ୨୫୦୦ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ଜାହାଜ କାରଖାନା ପାଇଁ ବହୁତ ଜମି ଅଛି । ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ।~ ସମିତିସଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣପଦ ମଣ୍ଡଳ

ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲକୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜମି ଦେବାକୁ ରାଜିଥିଲେ । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ।​ ମାତ୍ର ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । କାରଣ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଜାହାଜ କାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ଜମି, ପତିତ ଜମି, ଚାଷ ଜମି ଓ କିଛି ଅଣଚାଷ ଜମି ରହିଛି । ତେଣୁ କମ୍ ଲୋକ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ବତୀଘର ସମିତିସଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣପଦ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ।

Mahakalapada area of ​​Kendrapara district
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡା ଅଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ସେହିପରି ଜାହାଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ହଜାର ଏକରର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ହଜାର ଏକର ଜମି ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଟୁବି-ବଡ଼ଟୁବି ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ୫ କୋଟି ଆୟ, ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କଲେଣି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଶାନ୍ତ

ଜିନିଅସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ! ଚାକିରି ଜୀବନ ପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍‌କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ

19 ବର୍ଷର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ, ପରଲୋକରେ ପୋଷା ଛେଳି 'କୁଆଁର' , ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

MAHAKALAPADA SHIPYARD
KENDRAPARA INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ODISHA SHIP BUILDING PROJECT
ଜାହାଜ କାରଖାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
KENDRAPARA SHIP BUILDING CLUSTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.