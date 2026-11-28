ଅତିଷ୍ଠ ହେଲା ପରିବାରର ଅତ୍ୟାଚାର; ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇଲେ ବୃଦ୍ଧ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପଟେ ପୋଲିସର ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟାନାଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 28, 2026 at 5:51 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଘରେ ବାରମ୍ବାର କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏକାଧିକ ଥର ଥାନା ଦ୍ୱାର ମାଡିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି । ଶେଷରେ ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ହେଲେ ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ପରିସରରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟାନାଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇଲେ ବୃଦ୍ଧ-
ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି । ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇଲେ ବୃଦ୍ଧ । ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇପୁର ଗାଁର ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ । ପାରିବାରିକ କଳହ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାରମ୍ୱାର ଗାଁ ମୂରବୀ ଓ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥଲେ ମଧ୍ୟ ସଦର ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ବିଷ ପିଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ; ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ ବିକିଦେଲେ, ୩ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଗିରଫ
ବାରମ୍ୱାର ସଦର ଥାନାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହେବା ଓ ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବାରୁ ଥାନା ପରିସରରେ ବିଷ ପିଇ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶିବପ୍ରସାଦ କୁହନ୍ତି, "ଘରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କେହି ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ପୁଅ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାଡ ମାରୁଛି ଏବଂ ପୁଅ ଓ ବୋହୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇ ଶୋଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛି ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଦର ଥାନାରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଫଇସଲା କରୁନାହାନ୍ତି । ପରିବାର ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଧରିନେଲା ପୋଲିସ
ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ଝିଅ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ବାପା ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାପା ମା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି । ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛୁ । ତା'ପରେ ବି ସେ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ ବି ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ଓ ପୋଲିସ୍ ନ୍ୟାୟ ନଦେବାରୁ ବାପା ଆଜି ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା