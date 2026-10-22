ରାଜନଗରର ନିଆରା ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା; ନଦୀରେ ଚାପଖେଳି ମେଲାଣୀ ନେଲେ ମା', କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ଦେଖା ଯାଏନି କୁମ୍ଭୀର
ରାଜନଗରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୭ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ୪ ମେଢ଼କୁ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 22, 2026 at 9:20 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵରେ ଜଗତଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ହଂସୁଆ ନଦୀ ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳି ମା’ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।ରାଜନଗର ବଜାରର ୧୭ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ମେଢ଼ ଯଥା ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା, ଶାରଳା, ଗଙ୍ଗାମାତା ଓ ବନଦୁର୍ଗା ଏହି ବିଶେଷ ନାବକେଳି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ନଦୀକୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜ୍ଜିତ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ କରାଇ ନଦୀ ମଝିରେ ୭ ଘେରା ବୁଲାଯାଇ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନିଆରା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ-
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜନଗରରେ ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ହଁସୁଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମା' । ଏହା ପରେ ମା'ଙ୍କର ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା-
ରାଜନଗର ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୧୭ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ୪ଟି ମେଢ଼କୁ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ କରାଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୌକା ବିହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ମତ ରହିଛି ।
ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ହୁଏ ୭ଥର ନାବକେଳି-
ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରାଜା ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କର ଚାପଖେଳି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ସହ ସାରଳା ମେଢ଼, ଗଙ୍ଗାମାତା ଓ ବନଦୁର୍ଗା ମେଢ ଏହି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ମେଢ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ୭ଥର ନାବକେଳି କରି, ଏକ ସଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ମୂର୍ତ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ଓ ନିର୍ମାଣ-
ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିନେକେତନର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ । ମା ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ତାହା ବତାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ (୧୯୨୦ ମସିହାରୁ) ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସେହିପରି ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକ ମତ ରହିଛି ।
ତିନି ଥାକରେ ପୂଜା ପରମ୍ପରା-
ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ତିନି ଥାକରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପଶୁ, ମହିଷାସୁର, ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଶୁ ଭଳି ଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ) । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ-ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀ (ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ) । ତୃତୀୟ ଥାକରେ-ସ୍ୱୟଂ ଶିବ (ବୟପ୍ରାପ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ସମାହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତୀକ) ।
ଚାପ ଖେଳ ଓ ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା-
ଜଳ ଓ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚପ୍ରକୃତି ଶରୀରର ଦେବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି । ମା ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ହୁଳୁହୁଳି ଓ ଅଶ୍ରୁଧାରା ସହିତ ହଂସୁଆରେ ଚାପ ଖେଳାଯାଇଥାଏ ।
ରାଜନଗରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଇତିହାସ-
ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଓ ଚାପ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଷୀୟାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଷଷ୍ଠ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟଲାଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଦଧିବାବନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ଛକ ଥିବା ଏବଂ ରାଜା ଏହାକୁ ବିଜୟ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ "ରାଜନଗର" ନାମକରଣ କରାଗଲା । ପ୍ରଥମେ ଦଧିବାବନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାପରେ, ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ଦେବୀ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିଲକୁ ମାରୁଥିବାର ଏବଂ ଏକ ଶାଳମାଳୀ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ସେଠାରେ ଜୟଦୁର୍ଗା ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପୂଜା ଓ ଭସାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ-
ରାଜନଗରର ଏହି ନିଆରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ଓ ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଳି ବାଳକାଟି ଗାଁର ଟୁନୁ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଆଉ ରାଜନଗରରେ ଭସାଣି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା । ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଏକମାତ୍ର ଭସାଣି କହିଲେ ଚଳେ ଯେଉଁଠାରେ ନଈରେ ଭସାଣି, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ । ଏଠି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଜା ମଜଲିସ୍ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି । ମେଢ଼ ସବୁ ନଈରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି । ଏ ମେଢ଼ ସବୁ ପ୍ରାୟ ନଈରେ ଭସାଣି ହୋଇକି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ।
ସେହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଘର ରାଜନଗର, ମୁଁ ଏଠିକାର ଝିଅ । ମୋର ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପର୍ବ ଓ ଭସାଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି । ମା' ଘାଟକୁ ପଛକରି ଆସନ୍ତି । ମା' ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ବୋଲି କହି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଆମର ଏହା ରାଜନଗର କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଈ । ଆମେ ତ ଦେଖିଆସୁଛୁ ଜନ୍ମରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ କି ଯେ କାହାକୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି କି ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ତ ଦେଖିନୁ ।"
ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମେଳଣ-
ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ରାଜନଗର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।"
ନିରାପତ୍ତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା-
"ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରେସ୍ପୋନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ସେନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । କମିଟି ତରଫରୁ ଭକ୍ତ ଓ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ଏବଂ କେତେଜଣ ଯିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ।
ଭସାଣି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି-
"ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ନଦୀ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାପଖେଳି ତଥା ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ହଂସଖେଳି ଆଦି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯିବ । ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସଚେତନତା-
ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାୟାରକ୍ରାକର୍ସ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବାରୁ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ତଥାପି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା ନୀତି ପୂର୍ବବତ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର ।
କୁମ୍ଭୀର ଓ ନଦୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ-
"ରାଜନଗର ଏକ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିନା ଭୟରେ ନଦୀରେ ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବାହନ ମକର (କୁମ୍ଭୀର) ହୋଇଥିବାରୁ କେରାଡ଼ାଗଡ଼ ପାଖରୁ ରାଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଏଠାକାର ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ," ବୋଲି ମତ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା