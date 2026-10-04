35 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାରର ମହାମିଳନ; ହିମାଚଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫେରିଲେ ନିଖୋଜ ପ୍ରମିଳା, ଟାଟୁ ପାଇଁ ମା'କୁ ଫେରି ପାଇଲା ପୁଅ
ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ । ପରିବାର ସହିତ ମିଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ସେତିକି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 4, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 11:02 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷର ଆଶା, ଅପେକ୍ଷା ଓ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ପ୍ରମିଳା ମଲିକ ଶେଷରେ ଆପଣାର ମାଟି ଓ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦଲାଲପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମା' ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଅର ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ । ଓଡିଶାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା, ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ । ପିଲା ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟାଟୁ ପାଇଁ ପିରବାର ସହିତ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ପୁର୍ନମିଳନ ।
ବିବାହର 5ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରମିଳା କେଉଁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ-
୪୦ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରମିଳା ଅଳପୁଆ ଗାଁର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଲିକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଓ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବିବାହର ୫ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରମିଳା କେଉଁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ।
ଟାଟୁ ପାଇଁ ହିମାଚଳରୁ ଓଡିଶା ଫେରିଲେ-
ପ୍ରମିଳା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବହା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଧରଶିଳା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର 'ଚିତା' ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଓ ଇଣ୍ଡିଆ କେୟାର୍ସ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପ୍ରମିଳା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ମା'ର ବାକି ଜୀବନ ଭଲରେ ସେବା କରିବୁ-
ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମା'କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି । ମା'ର ବାକି ଜୀବନ ଭଲରେ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଓ ପୁଅ । ଜନ୍ମକଲା ମା'କୁ ପାଖରେ ପାଇ ପୁଅର ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୁଅ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "ମା' ହିମାଚଳରେ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି।ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କହିଲେ ସେ ସେଠାରେ ଅଛି । ମା'କୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତା'ର ସେବା କରିବି । ସକାଳେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆଣି ଦେଲି । ସେ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି । ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି— 'ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଖାଇସାରି ଯିବୁ ।' ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି, ତା' ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତା'ର ସେବା କରିବି । ମା'କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।"
ସେହିପରି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ ଖନାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ସେସବୁ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ । ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ମୋ ମନ ଆଦୌ ଲାଗୁନି । ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି । ସେଠାରେ ମୋ ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋ ଆଖି ଚାହିଁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି-
ସେହିପରି ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଦିଅର ଭୀମସେନ ମଲିକ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନେଇଗଲେ । ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହିଁବା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି ।"
ତେବେ ଏନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟାଟୁ ଦେଲା ଠିକଣା; 35 ବର୍ଷ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଫେରିବେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମିଳା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଖବର ପାଇ ପୁଅ ଖୁସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା