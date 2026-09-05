ETV Bharat / state

ଗୋବରୀ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସିଲା 200 ଫୁଟ ବନ୍ଧ, ଭୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଈକୂଳିଆ ଲୋକେ

ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,ଏଠାରେ ନଦୀ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ ହେଉଛି । ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Gobari River Nadibandha collapses locals in panic repairing work underway
ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସିଲା ୨୦୦ ଫୁଟ ବନ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାୟିତ୍ଵକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା ବିଶାଳ 200 ଫୁଟ୍ ବନ୍ଧ । ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘାଇ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ କଂସାର ବଡଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଳିଆପାଟ ନିକଟରେ ଗୋବରୀ ନଦୀକୁ ଧସିଛି 200 ଫୁଟ ବନ୍ଧ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ବାରମ୍ବାର ଧସୁଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ:
ନଦୀବନ୍ଧ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ହେଲା ଧସୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହ୍ଲା ଓ ବାଲିବସ୍ତା ଦ୍ବାରା ମରାମତି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ପଥର ପ୍ୟାକିଂର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ବହ୍ଲା ଓ ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସିଲା ୨୦୦ ଫୁଟ ବନ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାୟିତ୍ଵକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ (ETV Bharat Odisha)

ନିମ୍ନ ମାନର ପଥର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ :
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ୨୦୦ ଫୁଟ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବା ସହ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଗଲେ ଶହଶହ ଏକର ଧାନ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ସେହିପରି ୫ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧସିଗଲାଣି । ଏହା ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଏନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବା ସତ୍ତ୍ବେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ

ବଡ଼ ପଥର ଦ୍ବାରା ପ୍ୟାକିଂ ଜରୁରୀ :
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନଦୀବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯେତେ ମରାମତି କଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାିହଁ । ପ୍ରଥମେ ଜେଟି ତିଆରି କରି ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସହ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଏହାସହ ପ୍ୟାକିଂ କାମରେ ବଡ଼ ପଥର ବଦଳରେ ଛୋଟ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି । "

କଂସାର ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଧସିବା ସହ ପାଣି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା । ଭୂକମ୍ପ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଡରିଯାଇଥିଲି । ନଦୀ କୂଳରେ ମାଛ ଘେରି ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଲା ମାରିଛି । ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ସଠିକ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ । ୩ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେପଟେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ପଟ ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ହେଉନାହିଁ । "

ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ସାଢ଼େ ତିନିବର୍ଷ ତଳେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେଠାରେ ନଦୀ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶତାୟୁ ପୌରପାଳିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା; ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ମାଟିରୁ ଉଠୁନି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରିୟ 'ରସାବଳି' ; ୭୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମିଠା, ଦିନକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ

ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍

ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା; ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

RIVER EMBANKMENT EROSION
KENDRAPADA GOBARI RIVER
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗୋବରୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ
KENDRAPADA RIVER BANK EROSION
GOBARI NADI BANDHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.