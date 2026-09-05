ଗୋବରୀ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସିଲା 200 ଫୁଟ ବନ୍ଧ, ଭୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଈକୂଳିଆ ଲୋକେ
ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,ଏଠାରେ ନଦୀ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ ହେଉଛି । ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 5, 2026 at 1:09 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା ବିଶାଳ 200 ଫୁଟ୍ ବନ୍ଧ । ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘାଇ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ କଂସାର ବଡଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଳିଆପାଟ ନିକଟରେ ଗୋବରୀ ନଦୀକୁ ଧସିଛି 200 ଫୁଟ ବନ୍ଧ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବାରମ୍ବାର ଧସୁଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ:
ନଦୀବନ୍ଧ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ହେଲା ଧସୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହ୍ଲା ଓ ବାଲିବସ୍ତା ଦ୍ବାରା ମରାମତି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ପଥର ପ୍ୟାକିଂର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ବହ୍ଲା ଓ ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ନିମ୍ନ ମାନର ପଥର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ :
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ୨୦୦ ଫୁଟ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବା ସହ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଗଲେ ଶହଶହ ଏକର ଧାନ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ସେହିପରି ୫ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧସିଗଲାଣି । ଏହା ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଏନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବା ସତ୍ତ୍ବେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ।
ବଡ଼ ପଥର ଦ୍ବାରା ପ୍ୟାକିଂ ଜରୁରୀ :
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନଦୀବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯେତେ ମରାମତି କଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାିହଁ । ପ୍ରଥମେ ଜେଟି ତିଆରି କରି ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସହ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଏହାସହ ପ୍ୟାକିଂ କାମରେ ବଡ଼ ପଥର ବଦଳରେ ଛୋଟ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି । "
କଂସାର ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଧସିବା ସହ ପାଣି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା । ଭୂକମ୍ପ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଡରିଯାଇଥିଲି । ନଦୀ କୂଳରେ ମାଛ ଘେରି ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଲା ମାରିଛି । ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ସଠିକ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ । ୩ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେପଟେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ପଟ ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ହେଉନାହିଁ । "
ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ସାଢ଼େ ତିନିବର୍ଷ ତଳେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ସାହୁ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେଠାରେ ନଦୀ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା